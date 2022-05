Tiền đạo Gustavsson: 'Thái Lan khát khao đòi nợ Việt Nam'

Thổ Nhĩ KỳTheo tiền đạo Patrik Gustavsson, Thái Lan bây giờ mạnh hơn so với SEA Games 31, đủ khả năng để đánh bại Việt Nam trong trận ra quân giải U23 châu Á.

Gustavsson trò chuyện với phóng viên VnExpress tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sáng 30/5. Ảnh: Lâm Thoả

Trở về Bangkok sau thất bại dưới tay chủ nhà Việt Nam trong trận tranh HC vàng bóng đá nam SEA Games 31, LĐBD Thái Lan (FAT) và trưởng đoàn Nualphan Lamsan quyết tâm cải tổ đội U23. Chỉ 10 cầu thủ, trong đó có Gustavsson, từ đội hình dự SEA Games được giữ lại để chuẩn bị cho giải vô địch U23 châu Á vào tháng 6. Thay vào đó, FAT gọi 14 cầu thủ khác, trong đó có năm người đang khoác áo các CLB châu Âu. Họ cũng trao lại quyền dẫn dắt đội U23 cho Worrawoot Srimaka, còn Mano Polking tập trung vào ĐTQG Thái Lan.

"Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho SEA Games. Nhưng sau khoảng ba tuần cùng nhau dự giải đấu đó và thêm một tuần nữa tập trung ở Bangkok, tôi nghĩ U23 Thái Lan bây giờ rất ổn", Gustavsson trả lời VnExpress sáng 30/5, tại sân bay Istanbul, trong lúc chờ quá cảnh sang Uzbekistan.

Tại giải U23 châu Á 2022, Thái Lan nằm ở bảng C, cùng Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc. Gustavsson rất nóng lòng gặp lại hai kình địch trong khu vực Đông Nam Á. Ở SEA Games vừa qua, trước khi thua Việt Nam ở chung kết, Thái Lan đã thất bại 1-2 trước Malaysia ở trận ra quân. "Chúng tôi gặp nhau liên tục gần đây nên chẳng lạ lẫm gì", cầu thủ 21 tuổi mang hai dòng máu Thuỵ Điển - Thái Lan nói. "Việc thua cả Malaysia lẫn Việt Nam ở SEA Games vừa qua khiến chúng tôi có khao khát tái ngộ và đánh bại họ. Giải U23 châu Á sắp tới cho Thái Lan cơ hội để làm điều đó".

Gustavsson đặc biệt háo hức với trận ra quân gặp Việt Nam ngày 2/6. Theo anh, thất bại ở chung kết SEA Games một phần xuất phát từ việc Thái Lan phải đá dưới áp lực quá lớn từ hơn 40.000 khán giả chủ nhà. "Giờ là lúc chúng tôi sẵn sàng trả món nợ này. Thái Lan có thêm một số cầu thủ mới và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang mạnh hơn so với khi dự SEA games. Chúng tôi sẵn sàng đánh bại Việt Nam ngày 2/6", Gustavsson nhấn mạnh.

Giống Thái Lan, Việt Nam cũng thay đổi nhiều so với SEA Games 31, với nhiều cầu thủ mới được bổ sung, một HLV mới - ông Gong Oh-kyun, và không còn ba cầu trên 23 tuổi được tăng cường. Gustavsson cho rằng những thay đổi này sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ cho hai đội, cả về yếu tố tâm lý, con người cũng như chiến thuật. Vì thế, dù xem trận ra quân bảng C là màn tái hiện chung kết SEA Games 31, tiền đạo Thái Lan tin rằng 90 phút so tài tại Tashkent rất thú vị. "Điều duy nhất không đổi là chúng tôi khát khao đánh bại Việt Nam", tiền đạo này nhấn mạnh.

Danh sách 24 cầu thủ U23 Thái Lan dự giải U23 châu Á 2022.

Lâm Thoả (từ Istanbul)