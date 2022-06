Tiềm năng phát triển mô hình giáo dục chất lượng cao tại Phú Quốc

Khi đội ngũ nhân sự chất lượng cao đang "di cư" tới Phú Quốc, đảo ngọc hứa hẹn là điểm dừng chân cho các mô hình trường quốc tế cao cấp.

Là hòn đảo du lịch nổi tiếng, Phú Quốc đón lượng du khách đông đảo mỗi năm. Thành phố biển đảo cũng chứng kiến làn sóng di dân cơ học mạnh mẽ.

Theo quy hoạch, TP Phú Quốc đến 2030 sẽ có 550.000 dân, nghĩa là tăng gấp 3 lần hiện tại. Đảo ngọc tương lai không chỉ hấp dẫn giới đầu tư kinh doanh, mà còn thu hút đội ngũ chuyên gia, nhân sự chất lượng cao về làm việc, sinh sống. Tầng lớp cư dân mới đòi hỏi chất lượng sống mới với tiêu chuẩn cao hơn, đủ dịch vụ, tiện ích và tốt cho sức khỏe.

Phú Quốc là một trong những điểm đến thu hút nhiều lứa tuổi, tầng lớp. Ảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Group, tương lai Phú Quốc sẽ phát triển nhanh như một "Singapore thứ hai của châu Á". Lượng dân số lớn sẽ đổ về đây đặt ra bài toán cho thành phố đảo, là phải đón đầu xu thế phát triển đô thị, hình thành các khu dân cư mới hiện đại, vừa phù hợp nhu cầu cuộc sống tiện nghi, vừa đáp ứng khả năng kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thực tế, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kiên Giang đã xác định mục tiêu xây dựng thành phố Phú Quốc đạt đô thị loại I vào năm 2025, trở thành thành phố du lịch biển đảo quốc gia và quốc tế.

"Theo quy luật, ở đâu có đô thị hóa, ở đó dân số sẽ tăng nhanh. Thành phố Phú Quốc căng tràn sức sống mới mẻ và dồi dào dư địa tăng trưởng sẽ đón làn sóng di cư mạnh mẽ thời gian tới. Việc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam là 'cú hích' để đảo ngọc trỗi dậy, phát triển đồng bộ kinh tế, đô thị, an sinh xã hội, hướng tới trở thành thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam", một chuyên gia cho biết.

Một số cơ sở giáo dục chất lượng cao đang dần được hình thành tại Phú Quốc. Ảnh: Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi

Trong hành trình hướng tới mục tiêu này, hạ tầng giáo dục và y tế chất lượng cao là mảnh ghép đang dần được đắp bồi trong bức tranh đô thị Phú Quốc.

Các chuyên gia nhận định, việc phát triển mô hình giáo dục chất lượng cao đồng thời đòi hỏi hạ tầng tương xứng, như các khu đô thị hiện đại, đẳng cấp, tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên tại Phú Quốc cho các phương pháp giáo dục tân tiến.

Tiên phong cho mô hình khu đô thị kiểu mẫu hay dự án second home nghỉ dưỡng phải kể đến các dự án tại phường An Thới như Sun Grand City New An Thoi, Sun Tropical Village, Sun Grand City Hillside Residence hay Hon Thom Paradise Island...

Sun Property - "ông lớn" đứng sau các dự án này cũng vừa hợp tác cùng NPX Point Avenue - tập đoàn giáo dục danh tiếng của châu Á để xây dựng các trường học chuẩn quốc tế tại khu vực An Thới. Lễ ký kết hợp tác giữa hai bên diễn ra ngày 4/6, trong khuôn khổ sự kiện triển lãm hệ sinh thái Sun Group và Sun Property "Kiến tạo kiệt tác - Vững vàng đầu tư".

Sun Property hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn giáo dục tư nhân NPX Point Avenue. Ảnh: Sun Group

Theo bà Nguyễn Thị Lan Quyên - Phó tổng giám đốc Kinh doanh Bất động sản Thương mại của Sun Property (thành viên Sun Group), giáo dục là mảnh ghép quan trọng Sun Group muốn bổ sung vào hệ sinh thái bất động sản và du lịch của tập đoàn tại Phú Quốc.

"Đảo ngọc hiện chưa có cơ sở giáo dục liên cấp tư nhân và giáo dục đại học. NPX Point Avenue - đơn vị phát triển trường học quốc tế cao cấp vừa bắt tay với Sun Property cũng đặt kỳ vọng rằng trong 10 năm nữa, các gia đình tại Việt Nam và khắp châu Á sẽ gửi con em mình đến các trường nội trú hàng đầu tại Phú Quốc", bà Quyên nói.

Quần thể bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group bên Bãi Kem, Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Các chuyên gia đánh giá, nếu thành công thiết lập những cơ sở giáo dục và y tế chất lượng, Phú Quốc thậm chí có thể tạo "lực hấp dẫn" thu hút người dân từ các thành phố lớn về sinh sống tại đây.

Cùng xu hướng di dân cơ học được đẩy mạnh, thu nhập người dân địa phương cũng có xu hướng tăng nhanh. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 113 triệu đồng một người, tương đương 5.000 USD. Trong bối cảnh đó, Phú Quốc hứa hẹn sẵn sàng cho cuộc cách mạng trong ngành giáo dục địa phương.

Hoài Phong