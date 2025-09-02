Thùy Linh tái lập vị trí cao nhất sự nghiệp

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tăng bốn bậc, lên đứng thứ 18 thế giới theo bảng thứ tự cầu lông đơn nữ BWF tuần này.

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) xếp thứ tự tay vợt dựa trên 10 thành tích tốt nhất tại các giải đấu trong một năm. Với thành tích vào vòng ba giải cầu lông vô địch thế giới 2025 tại Paris, Pháp, Thùy Linh có thêm 6.000 điểm. Đây là số điểm cao nhất cô đạt được trong một năm qua.

Nguyễn Thùy Linh tại giải cầu lông vô địch thế giới ở thành phố Paris, Pháp cuối tháng 8/2025. Ảnh: Badminton Photo

Theo bảng BWF công bố hôm nay 2/9, Thùy Linh đang có 49.450 điểm, tăng bốn bậc so với tuần trước. Vị trí 18 hiện tại cũng là kỷ lục cá nhân của tay vợt 28 tuổi, khi cô từng chạm mốc này lần đầu ngày 22/7/2025. Cô cũng đang là tay vợt nữ duy nhất của Việt Nam trong Top 100 thế giới. Tay vợt số hai Việt Nam, Vũ Thị Trang đang đứng thứ 127 với 13.250 điểm.

Bên cạnh giải thế giới, những thành tích tốt nhất của Thùy Linh trong năm qua gồm vô địch Việt Nam Mở rộng, á quân Canada, Đức Mở rộng, tứ kết Malaysia, Indonesia Masters, Hylo Mở rộng, vòng 1/8 Malaysia, Đan Mạch Mở rộng, và vòng 1/16 giải vô địch châu Á.

Tay vợt số một thế giới vẫn là An Se-young (Hàn Quốc) với 111.270 điểm, dù dừng bước ở giải thế giới vừa qua. Đương kim vô địch thế giới, Akane Yamaguchi (Nhật Bản) leo một bậc, lên đứng thứ tư với 89.364 điểm. Trong Top 10 nữ, có tới bốn đại diện Đông Nam Á, hai Indonesia và hai Thái Lan.

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát cùng tụt bậc, vì bị loại ngay vòng một giải thế giới. Hải Đăng rơi 5 bậc, xuống vị trí 62, với 24.150 điểm. Đức Phát hạ 13 bậc, xuống thứ 83 với 20.360 điểm. Các tay vợt còn lại hiếm khi thi đấu quốc tế, nên thành tích không đáng kể. Trong đó, cựu số bốn thế giới Nguyễn Tiến Minh chỉ đang đứng thứ 358.

Giải đấu tiếp theo của Thùy Linh chính là Việt Nam Mở rộng tại nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM từ 9/9 đến 14/9. Tay vợt số một Việt Nam đang hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp, khi cô là hạt giống số một. Ở vòng đầu, Thùy Linh sẽ gặp đối thủ Đài Loan đứng thứ 68 thế giới, Liang Ting-Yu.

Xuân Bình