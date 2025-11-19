Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lớn nhất từ trước đến nay

Đăk LăkDo mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về tăng nhanh, hồ thủy điện Sông Ba Hạ mở 12 cửa xả tràn, tổng lượng xả 16.100 m3/s - mức cao nhất từ trước đến nay.

Chiều 19/11, EVN cho biết đến 10h sáng nay, nước về vượt 11.000 m3/s và tiếp tục tăng mạnh, đạt 16.120 m3/s lúc 16h. Đến 18h, lượng nước về lên 16.160 m3/s, buộc hồ phải duy trì mở 12 cửa xả.

Hồ Sông Ba Hạ dung tích hơn 350 triệu m3, nằm trên lưu vực sông Ba, hạ du gồm các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa và TP Tuy Hòa của Phú Yên (cũ) nay thuộc Đăk Lăk.

Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ hôm 8/11. Ảnh: An Phương

Đơn vị vận hành cho biết việc xả lũ tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, nằm trong giới hạn kỹ thuật và được giám sát 24/24. Thông tin xả lũ đã được cập nhật cho cơ quan quản lý và chính quyền địa phương để cảnh báo người dân vùng hạ du.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, nước từ thượng nguồn đổ về tiếp tục tăng; dự báo lúc 19h, lưu lượng có thể đạt 20.400 m3/s. Phía Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó, thực hiện nghiêm túc ý kiến của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đăk Lăk trong việc điều tiết nước qua tràn.

EVN cho biết hồ đang đầy nước và lượng nước tiếp tục đổ về, do đó việc xả tràn là bắt buộc để đảm bảo an toàn hồ, giảm lưu lượng nước dồn về hạ du quá nhanh, hạn chế ngập lụt. Việc xả tràn được giám sát và thông báo trước cho địa phương.

Mưa lớn kéo dài từ tối 18 đến 19/11 khiến nhiều khu vực hạ du ở Đăk Lăk ngập sâu 1-2 m, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán. Lưu lượng xả lũ từ thượng nguồn sông Ba tăng mạnh, làm nước dâng nhanh tại các xã phía đông tỉnh. Chính quyền ban hành cảnh báo thiên tai cấp độ 4, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời, tiếp cận các điểm bị cô lập. Một số nơi xảy ra sạt lở, có nhà đổ sập và ghi nhận một trường hợp tử vong.

Lê Tuyết