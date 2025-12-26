Thưởng Tết ở Đà Nẵng cao nhất gần 370 triệu đồng

Mức thưởng Tết tại Đà Nẵng cao nhất gần 370 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp FDI, nhưng giảm gần một nửa so với năm ngoái.

Ngày 26/12, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng thông tin về tình hình lương, thưởng Tết 2026, trong đó mặt bằng thưởng thấp hơn các năm trước.

Theo số liệu từ 175 công ty, mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ là hơn 368 triệu đồng, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Khoản tiền này chỉ bằng một nửa so với kỷ lục 700 triệu đồng của khối tư nhân năm ngoái.

Năm nay, thưởng Tết Dương lịch tại các doanh nghiệp FDI cũng "nhỉnh" hơn khu vực còn lại, cao nhất hơn 140 triệu đồng. Dù dẫn đầu, mức thưởng thấp nhất tại khối này chỉ từ 50.000 đến 150.000 đồng.

Công nhân làm việc tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3, Đà Năng, tháng 6/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Khu vực doanh nghiệp tư nhân ghi nhận thưởng Tết Bính Ngọ tối đa 281 triệu đồng. Đây là khu vực có mức thưởng bình quân khả quan nhất thành phố, khoảng 11,3 triệu đồng một người.

Tại các công ty cổ phần có vốn góp Nhà nước, chênh lệch thưởng giữa hai kỳ nghỉ lễ khá lớn. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất 220 triệu đồng, trong khi Tết Dương lịch chỉ 20,4 triệu.

Ngược lại, nhóm các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn lại ổn định. Mức thưởng Tết Dương lịch của các đơn vị này là 35 triệu đồng, Tết Nguyên đán 40 triệu. Mức thấp nhất dao động 1,9-5 triệu đồng một người.

Trước đó, nhiều địa phương công bố mức thưởng Tết 2026, trong đó khối doanh nghiệp FDI dẫn đầu. Tiền thưởng cao nhất ghi nhận tại Tây Ninh là 600 triệu đồng, thấp nhất chỉ 0,1 triệu.

Theo quy định hiện hành, tiền thưởng do doanh nghiệp quyết định dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng được doanh nghiệp ban hành, công khai sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động.

Nguyễn Đông