Thuê nhiều người đánh giá '5 sao' để bán hàng tấn mỹ phẩm giả

Quảng TrịĐể bán được hàng giả trên sàn thương mại điện tử, Nguyễn Văn Chung, 31 tuổi thuê nhiều tài khoản ảo đánh giá sản phẩm tốt, khiến nhiều tin tưởng đặt mua.

Ngày 21/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Chung (ngụ Ninh Bình) và Lê Hữu Minh (33 tuổi, ngụ Hà Nội), điều tra hành vi mua bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng.

Ít ngày trước, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triệt phá đường dây. Bốn kho hàng bị giám sát, ba người bị triệu tập làm việc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và các kho, lực lượng chức năng thu giữ 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, cùng nhiều nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả và nhiều đơn hàng chưa kịp giao cho khách.

Nguyễn Văn Chung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trước đó, khi rà soát thị trường, công an phát hiện nhiều sản phẩm mỹ phẩm được rao bán với giá siêu rẻ, có dấu hiệu bất thường nên lập chuyên án. Đường dây này hoạt động phân tán trên nhiều tỉnh, thành, sử dụng phương thức tinh vi, kín kẽ; chỉ cần một sơ suất nhỏ là tiêu hủy, phi tang chứng cứ.

Quá trình theo dõi, xác định vai trò từng mắt xích trong đường dây gặp nhiều khó khăn. Ban chuyên án đánh giá nếu chỉ xử lý đơn lẻ từng người sẽ không triệt để, mục tiêu là bóc gỡ toàn bộ đường dây và làm rõ thủ đoạn để phục vụ công tác phòng ngừa.

Đánh giá thời điểm giáp Tết Nguyên đán là giai đoạn mua bán sôi động, dễ lộ sơ hở, lực lượng trinh sát tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ về nguồn hàng, phương thức vận chuyển và tiêu thụ.

Lộ diện đầu mối bán mỹ phẩm giả gắn mác hàng chính hãng

Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Chung là đầu mối quan trọng khi công khai rao bán sữa rửa mặt L’Oreal trên mạng. Làm việc với đại diện sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu này, lực lượng chức năng kết luận các sản phẩm do Chung bán ra có mã lô sai, bao bì không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Nguồn hàng Chung lấy từ nhiều nơi, trong đó mua từ vợ chồng Lê Hữu Minh và Phạm Thị Tuyết, trú phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội. Mỹ phẩm của vợ chồng này nhập từ Trung Quốc, tập kết tại các kho hàng để phân phối cho nhiều đầu mối tiêu thụ trong nước.

Lê Hữu Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Thuê tài khoản ảo đánh giá 5 sao để tạo uy tín gian hàng

Chung nhập hàng từ Tuyết và nhiều nguồn khác để bán trên sàn thương mại điện tử. Sản phẩm được dán tem giả chống hàng giả nhằm đánh lừa người mua. Khi có đơn hàng, Chung trực tiếp đóng gói, in vận đơn nhưng đăng ký địa chỉ gửi hàng không tồn tại trên thực tế.

Để tạo niềm tin cho khách, Chung thuê, mua các tài khoản ảo để tự đánh giá tích cực, nâng độ uy tín cho gian hàng.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, tổng giá trị giao dịch bán mỹ phẩm giả của Tuyết khoảng 20-30 tỷ đồng, thu lợi nhiều tỷ đồng.

Riêng Chung, từ giữa năm 2024, doanh thu ước tính 7-8 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1-2 tỷ đồng. Số mỹ phẩm Chung mua từ Tuyết có giá 27.000-30.000 đồng mỗi sản phẩm, sau đó bán trên sàn thương mại điện tử Shopee với giá khoảng 100.000 đồng.

Một ít mỹ phẩm giả bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Tại cơ quan công an, những người liên quan khai nhận do lợi nhuận lớn và việc kinh doanh dễ dàng nên đã thực hiện hành vi buôn bán hàng giả.

Vụ án đang mở rộng điều tra.

Đắc Thành