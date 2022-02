Thừa Thiên Huế đón khách quốc tế

Thừa Thiên Huế được đón khách quốc tế trước thời điểm mở cửa du lịch hoàn toàn 15/3.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trả lời kiến nghị của Thừa Thiên Huế, đồng ý cho tỉnh thực hiện thí điểm đón khách quốc tế ngay từ giai đoạn 2, không cần đợi đến khi mở cửa hoàn toàn vào 15/3.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đề xuất đón khách quốc tế khẳng định thương hiệu điểm đến và sự chủ động, chuẩn bị của địa phương. Từ nay tới trước 15/3, tỉnh sẽ đón khách bằng những chuyến bay thuê bao, tập trung ở thị trường mục tiêu là Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia. Ở giai đoạn sau có thêm các thị trường xa hơn là châu Âu, Bắc Mỹ.

Gốc phượng già dưới chân cầu Trường Tiền ở bờ Nam sông Hương. Ảnh: Đăng Tuyên

Du khách tới Huế trong giai đoạn thí điểm áp dụng quy định theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khách lưu trú trong các cơ sở biệt lập như Laguna Lăng Cô, Vedana Lagoon Resort & Spa Huế, Kawara My An Onsen Resort and Spa, Alba Thanh Tan Hot Springs Resort... Ngoài lưu trú, du khách trải nghiệm chơi golf, tắm suối khoáng nóng, tham quan quần thể di tích Cố đô Huế, Vườn quốc gia Bạch Mã...

Tới nay, người dân Thừa Thiên Huế trên 18 tuổi đã tiêm 100% vaccine mũi 1 và hơn 95% tiêm vaccine mũi 2. Dịp Tết, địa phương đón hơn 63.000 du khách. Ông Phúc cho biết tỉnh có kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội để thu hút du khách, trong đó Festival Huế diễn ra ngày 9-14/4 và giải chạy VnExpress Marathon Huế ngày 10/4.

Lan Hương