Thủ tướng yêu cầu sớm có phương án với học sinh trượt tốt nghiệp 2024

Bộ Giáo dục cần sớm xây dựng phương án thi với thí sinh học chương trình cũ mà trượt tốt nghiệp năm nay.

Nội dung này được nêu trong Chỉ thị ngày 16/5 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Từ cuối năm ngoái, Bộ cho biết thí sinh trượt tốt nghiệp năm nay sẽ được thi lại với đề riêng, do các em học chương trình cũ. Tuy nhiên, Bộ chưa đưa ra phương án cụ thể cho nhóm này.

Ngoài ra, Thủ tướng đánh giá về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức nghiêm túc, khách quan, an toàn; song vẫn có hạn chế như một số địa phương chưa chủ động, việc phối hợp giữa địa phương và các bộ, ngành chưa hiệu quả, tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận ngày càng tinh vi, phức tạp.

Do đó, ông chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với Bộ công an và các địa phương tìm giải pháp phòng, chống gian lận sử dụng công nghệ cao. Bộ đồng thời phải đảm bảo đề thi chất lượng, có mức độ phân hóa phù hợp, tuyệt đối an toàn và chính xác.

Các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi; chuẩn bị phương án ứng phó nếu thời tiết khắc nghiệt; tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ thông tin vào phòng thi; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn ở cho thí sinh và gia đình.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023, tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra vào ngày 26-28/6. Thí sinh làm thủ tục ngày 26/6, thi môn Văn và Toán hôm 27/6. Ngày 28/6, thí sinh thi Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên).

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có hơn 1.067.000 thí sinh đăng ký thi, trong đó hơn một triệu là học sinh lớp 12, 45.300 thí sinh tự do.

