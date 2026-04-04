Thủ tướng: Kinh tế - xã hội cơ bản đạt mục tiêu nhiệm kỳ

Chủ trì phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa 15, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nhiệm kỳ qua vượt nhiều khó khăn, các mục tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành trước khi chuyển giao.

Sáng 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại cách đây 5 năm, ngày 5/4/2021, ông được bầu giữ chức Thủ tướng, một ngày sau Chính phủ được kiện toàn. Hôm nay là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa 15 trước khi Quốc hội khóa 16 bầu Chính phủ khóa mới tại kỳ họp thứ nhất khai mạc đầu tuần tới.

Theo Thủ tướng, 5 năm qua có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng nhìn chung thách thức, khó khăn nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Dù phải vượt qua nhiều "cơn gió ngược", nhưng con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước đã cập bến an toàn, cơ bản đạt được các mục tiêu đã đề ra như đánh giá của Trung ương, Quốc hội và các cơ quan.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định kết quả nêu trên là nhờ sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các thành viên Chính phủ. Kết quả này có sự giúp đỡ, lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, sáng 4/4. Ảnh: Nhật Bắc

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng bày tỏ "sự biết ơn sâu sắc nhất" đến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân. Ông cũng gửi lời cảm ơn cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên "luôn sát cánh, chia sẻ ngọt bùi" cùng với Chính phủ, thành viên Chính phủ trong những lúc khó khăn, gian khổ và thách thức.

Thủ tướng gửi lời tri ân đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Chính phủ trong những năm qua; cảm ơn bạn bè, đối tác quốc tế về sự giúp đỡ Việt Nam những lúc khó khăn về vaccine, xăng dầu...

Đặc biệt, Thủ tướng gửi lời tri ân, cảm ơn đến tất cả nhân dân cả nước đã chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ Chính phủ trong suốt 5 năm và suốt quá trình trưởng thành, lớn mạnh của Chính phủ trong hơn 80 năm từ khi thành lập đến nay.

Thủ tướng tin tưởng và hy vọng Chính phủ mới của nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục kế thừa, tôn trọng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Chính phủ qua các thời kỳ, khắc phục những hạn chế, bất cập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với tinh thần kết quả của năm sau, của nhiệm kỳ sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ trước.

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chuẩn bị chu đáo phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, trong đó có 9 dự thảo luật, nghị quyết.

Bộ Xây dựng phải trình Chính phủ sửa đổi nghị định ngay hôm nay về mở rộng mức thu nhập cho người mua nhà xã hội. Bộ cùng tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng triển khai quyết liệt "chiến dịch Đông Khê 2026" - hoàn thành tuyến cao tốc từ Cao Bằng qua Lạng Sơn.

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu; xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư; phủ sóng 5G toàn quốc và phát triển vệ tinh tầm thấp.

"Tất cả mọi công dân đều được phát huy năng lực, sở trường của mình một cách cao nhất trên tất cả các lĩnh vực và bình đẳng trước tất cả các chính sách của nhà nước", Thủ tướng khẳng định.

Vũ Tuân