Thủ tướng: 'Khoa học là con đường ngắn nhất để đạt mục tiêu thịnh vượng'

14h53 Từ robocon đến sản phẩm chất lượng Việt Nam

Tham dự sự kiện, ông Nguyễn Đức Tài - CEO Công ty cổ phần Lumi Việt Nam - doanh nghiệp nhà thông minh và các thiết bị IoT, chia sẻ hành trình khởi nghiệp "Từ Robocon đến sản phẩm make in Vietnam".

Hành trình khởi nghiệp của Lumi đã bắt đầu từ 2008, khi ông Tài và các cộng sự là sinh viên năm thứ 3 thuộc đội Robocon Đại học Bách khoa Hà Nội. Họ đã phải chuẩn bị phát triển sản phẩm trong hơn một năm. Tư duy "làm sản phẩm" dã dần hình thành trong anh và cộng sự từ những ngày còn ngồi trên giảng đường. "Chúng tôi bắt đầu hy vọng một ngày, từ kiến thức đã học sẽ trở thành những sản phẩm make in Vietnam, mang lại giá trị cho cuộc sống", ông Tài nói.

Ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ về hành trình khởi nghiệp. Ảnh: Giang Huy

Năm 2012, Lumi Việt Nam ra đời. Để có chi phí cho công ty, doanh nghiệp dành 50% thời gian cho việc nghiên cứu, 50% thời gian dành cho việc kiếm tiền. Họ nhận làm các việc liên quan đến sửa chữa, thiết kế, lập trình hệ thống điện cho một số nhà máy như: nhà máy cán thép, nhà máy xi măng, trạm bơm nước; thậm chí chui xuống hầm than của một số mỏ than như Than Hà Tu, Than Hà Lầm... để sửa chữa hệ thống điện.

Và từ món quà công nghệ của đối tác quốc tế, chiếc công tắc cảm ứng đầu tiên được ra đời. Mỗi 3-4 tháng, họ tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới.

Sau 3 năm nghiên cứu và phát triển, giải pháp smarthome của Lumi ra mắt với các tính năng điều khiển các hệ thống chiếu sáng, rèm tự động, cổng tự động, an ninh giám sát... thông qua ứng dụng trên app hoặc trợ lý ảo. Các thiết bị do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo, sản xuất.

Để nền tảng nhà thông minh toàn diện hơn về hệ thống và tính năng, Lumi hợp tác với các hãng Hogar Control, EFL (Ấn Độ)... Đồng thời hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong nước, như Việt Tiệp, Pavana, CNC Tech... Đến nay, Lumi thiết kế và phát triển 65 kiểu dáng sản phẩm khác nhau.

Sau 11 năm phát triển, Lumi có 135 thành viên với gần 50 kỹ sư nghiên cứu phát triển, 120 nhà phân phối trên cả 63 tỉnh; xuất khẩu Isarel, Thái Lan, Ấn Độ, Lebanol và triển khai nhiều dự án trọng điểm.

Doanh nghiệp kỳ vọng có thể hỗ trợ phát triển và đào tạo kỹ sư, góp phần phát triển khoa học đất nước. Những năm qua, Lumi hợp tác và tài trợ phòng Lab, chuyển giao giáo trình đào tạo IoT cho 12 trường đại học: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sao Đỏ, Đại học Hồng Đức, Đại học Cần Thơ...