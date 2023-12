Thủ tướng Israel đấu khẩu với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Thủ tướng Israel vì cuộc chiến Gaza, trong khi ông Netanyahu tuyên bố ông Erdogan không có tư cách "rao giảng đạo đức".

Phát biểu trong buổi lễ ở thủ đô Ankara ngày 27/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan so sánh cuộc chiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Dải Gaza với cuộc thảm sát người Do Thái trong Thế chiến II do trùm phát xít Adolf Hitler tiến hành.

Theo ông, Thủ tướng Israel hiện nay còn có nhiều nguồn lực hơn so với Hitler. "Tất cả nguồn hỗ trợ đều đến từ phương Tây và Mỹ. Và họ làm gì với tất cả nguồn hỗ trợ này? Họ đã giết hơn 20.000 người Gaza", ông Erdogan nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO, ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần chỉ trích Israel về chiến dịch tấn công Dải Gaza và cho rằng giới lãnh đạo Israel phải bị xét xử tại tòa án quốc tế. Ông Erdogan gọi Israel là "nhà nước khủng bố", Thủ tướng Netanyahu là "đồ tể Gaza" và mô tả Hamas là "nhóm giải phóng".

Thủ tướng Israel sau đó ra tuyên bố chỉ trích những phát biểu của ông Erdogan.

"Erdogan, người đang phạm tội diệt chủng chống lại người Kurd và giữ kỷ lục thế giới về bỏ tù các nhà báo bất đồng chính kiến, không thể rao giảng đạo đức cho chúng tôi", ông Netanyahu cho hay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Jerusalem Post

Ông cũng cáo buộc Tổng thống Erdogan ca ngợi và tiếp đón các lãnh đạo Hamas, cho rằng hoạt động quân sự của Israel ở Gaza là nhằm đối phó với những "tội ác chống lại loài người".

Bất chấp những chỉ trích đối với Israel, Ankara vẫn duy trì quan hệ thương mại với Tel Aviv, gây ra phản ứng dữ dội từ các đảng đối lập và Iran. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thương mại với Israel đã giảm mạnh từ ngày 7/10.

Chiến sự Israel - Hamas bùng phát sau cuộc đột kích của Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10, giết chết khoảng 1.140 người, chủ yếu là dân thường, và bắt cóc khoảng 250 con tin.

Chiến dịch đáp trả của Israel vào Gaza đến nay đã khiến ít nhất 21.110 người thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, và hơn 55.000 người bị thương. Hàng nghìn thi thể được cho là vẫn bị vùi lấp dưới những đống đổ nát.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera)