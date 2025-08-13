Thủ tướng Hungary: Nga đã thắng ở Ukraine

Thủ tướng Hungary Orban cho rằng Nga đã thắng trong cuộc chiến ở Ukraine và vấn đề chỉ là khi nào phương Tây sẽ thừa nhận điều này.

"Chúng ta cứ nói như thể đây là một cuộc chiến không hồi kết, nhưng không phải vậy. Người Ukraine đã thua và người Nga đã thắng trong cuộc chiến này", Thủ tướng Hungary Viktor Orban trả lời phỏng vấn ngày 12/8.

Thủ tướng Orban được xem là người có lập trường thân thiện với Nga nhất trong số các lãnh đạo châu Âu. Ông nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO, do lo ngại những hệ quả khó lường đến địa chính trị châu Âu. Ông cũng bị một số lãnh đạo châu Âu chỉ trích vì phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine.

"Câu hỏi duy nhất là khi nào và trong hoàn cảnh nào thì phương Tây, những người hậu thuẫn cho Ukraine, sẽ thừa nhận kết quả này và điều đó sẽ đưa tới đâu", ông Orban nói thêm.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban trả lời báo chí tại Brussels, Bỉ ngày 26/6. Ảnh: AFP

Bình luận được đưa ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska. Ông Orban hôm 11/8 là lãnh đạo quốc gia duy nhất trong EU không tán thành tuyên bố chung rằng Ukraine nên có quyền tự do quyết định tương lai của mình.

Theo ông Orban, châu Âu đã để lỡ cơ hội đàm phán với Tổng thống Putin dưới thời chính quyền của ông Joe Biden và giờ đây đối mặt nguy cơ không tự quyết định được tương lai.

"Lãnh đạo Mỹ và Nga ngồi vào bàn đàm phán với nhau, nhưng châu Âu không được mời. Nếu không có mặt ở bàn đàm phán, bạn đã trở thành mục tiêu bị nhắm tới", Thủ tướng Hungary nói, thêm rằng ông phản đối tuyên bố chung của EU về Ukraine một phần vì nó khiến châu Âu "trông ngớ ngẩn và thảm hại".

Ukraine và EU hiện chưa lên tiếng về phát biểu của ông Orban.

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump sẽ diễn ra tại bang Alaska của Mỹ ngày 15/8. Người đứng đầu Nhà Trắng được cho là sẽ gây sức ép để buộc ông Putin chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Phó ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeev ngày 13/8 cho biết lập trường của Moskva về điều kiện chấm dứt xung đột đã được Tổng thống Putin nêu ra từ tháng 6/2024 và vẫn không thay đổi, đó là Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập là Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Huyền Lê (Theo Reuters, RT)