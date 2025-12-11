Thủ tướng Đức: Ukraine đã gửi Mỹ đề xuất về nhượng bộ lãnh thổ

Thủ tướng Merz cho biết Mỹ đã nhận được đề xuất về những nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine sẵn sàng chấp nhận để chấm dứt xung đột với Nga.

Trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine đã gửi đề xuất mới cho Tổng thống Donald Trump, sau cuộc điện đàm giữa các lãnh đạo châu Âu và Mỹ trước đó một ngày.

"Đề xuất này xoay quanh câu hỏi về những nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine sẵn sàng thực hiện", Thủ tướng Đức cho hay, song lưu ý rằng người dân và Tổng thống Ukraine phải là bên trả lời câu hỏi này.

Theo ông, sẽ là "sai lầm" nếu ép buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky đồng ý với thỏa thuận hòa bình mà người dân Ukraine không chấp nhận. Lãnh đạo Đức cho biết các cuộc đối thoại tiếp theo với Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần này và một hội nghị quốc tế về Ukraine có thể được tổ chức vào đầu tuần tới.

"Mỹ có tham gia hội nghị này hay không phụ thuộc rất lớn vào các dự thảo chung đang được soạn thảo", ông nói.

Tổng thư ký NATO (trái) và Thủ tướng Đức tại cuộc họp báo ở Berlin hôm 11/12. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức cho biết sau cuộc trao đổi với lãnh đạo Mỹ hôm 10/12, ông có ấn tượng mạnh mẽ rằng Tổng thống Trump sẵn sàng "đi cùng con đường" với họ và biết rằng các nước châu Âu "cần được lắng nghe".

Ông Merz cho biết đây là cuộc điện đàm "rất có tính xây dựng", hai bên đều tỏ thái độ tôn trọng lẫn nhau và thể hiện quan điểm một cách rõ ràng.

Lãnh đạo Đức nhấn mạnh ba mục tiêu trong các cuộc đàm phán, gồm đạt được lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến, bảo đảm lệnh ngừng bắn đó bằng các cam kết pháp lý và vật chất vững chắc. Cuối cùng là mọi giải pháp đều phải bảo vệ lợi ích an ninh của châu Âu, không gây tổn hại đến sự đoàn kết của NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Giới chức Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Mỹ hôm 10/12 cho biết đã "trao đổi khá gay gắt" với Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer trong cuộc điện đàm về vấn đề Ukraine. "Chúng tôi có một vài bất đồng nhỏ và hãy cùng xem mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào. Trước khi tiến tới một cuộc họp, chúng tôi cần biết thêm một số điều", ông cho hay.

Các quan chức Ukraine ngày 10/12 xác nhận đã chuyển cho Mỹ phiên bản cập nhật về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga. Một người nói phiên bản này "đã tính đến tầm nhìn của Ukraine và là đề xuất tiếp theo nhằm tìm ra giải pháp phù hợp cho những vấn đề còn vướng mắc".

"Chúng tôi chưa tiết lộ chi tiết vì còn chờ phản ứng từ phía Mỹ", quan chức này nói.

Các khu vực Nga kiểm soát (màu đỏ) trong xung đột với Ukraine. Đồ họa: Telegraph

Kiev đã nhiều lần khẳng định sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Moskva. Tổng thống Zelensky hôm 9/12 nhấn mạnh Ukraine không có quyền về mặt pháp lý hay đạo đức để nhượng lãnh thổ cho Nga trong bất kỳ thỏa thuận nào về chấm dứt xung đột.

Washington tháng trước đưa ra kế hoạch nhằm kết thúc chiến sự tại Ukraine, đang tìm cách thuyết phục Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Dự thảo này vấp phải phản đối từ Ukraine và các quốc gia châu Âu. Một số điều khoản đã được loại bỏ trong phiên bản cập nhật, song nội dung chưa được công bố.

Phạm Giang (Theo AFP)