Thủ tướng: Doanh nhân cần 'vươn xa ra biển, bay cao trên trời'

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, tự lực để "bước những bước dài hơn, vươn xa ra biển, bay cao trên bầu trời".

Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thường trực Chính phủ gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước, ngày 9/10. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá doanh nghiệp, đội ngũ doanh nghiệp có đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng nói doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, tự lực để "bước những bước dài hơn, vươn xa ra biển, bay cao trên bầu trời". Ông cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo khí thế, động lực mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

"Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước", ông nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp cộng đồng doanh nghiệp, ngày 9/10. Ảnh: VGP

Hiện, cả nước có gần 1 triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp tư nhân. Họ góp khoảng 51% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách, theo số liệu năm 2023.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện cho khối kinh tế tư nhân, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long mong rằng tinh thần thực hiện Nghị quyết 68 sẽ được đẩy nhanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp. Cụ thể, khi doanh nghiệp gửi kiến nghị, ông mong Chính phủ, các bộ ngành xem xét và giải quyết nhanh hơn, để không lỡ nhịp cơ hội phát triển. Bởi theo ông, trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, thời gian chính là yếu tố sống còn.

Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất Nhà nước đặc biệt ưu tiên những sản phẩm nội địa mà trong nước có thể sản xuất, đáp ứng đủ nhu cầu. Đây là cách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời là hành động cụ thể thực hiện chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Hiện, các doanh nghiệp trong nước rất nỗ lực đầu tư, mở rộng sản xuất, sẵn sàng tham gia vào các chương trình quốc gia như xây dựng nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng, nhà ở cho công nhân, sinh viên. Ông Long đề nghị Chính phủ có thêm cơ chế đặt hàng, đấu thầu minh bạch và ưu tiên hàng Việt trong các dự án này nhằm "tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững".

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, cho rằng nhà điều hành cần có cơ chế, chính sách phù hợp cho từng giai đoạn phát triển và từng ngành nghề cụ thể. Theo bà, dù đã có nhiều nghị quyết được ban hành, nếu thiếu cơ chế thực thi và chính sách cụ thể thì quá trình triển khai vẫn sẽ gặp nhiều vướng mắc.

Bà Hương nêu hai điểm nghẽn lớn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Thứ nhất là vấn đề luật không hồi tố. Doanh nghiệp luôn tuân thủ quy định pháp luật, song khi luật thay đổi mà không có hướng dẫn chuyển tiếp sẽ gây khó khăn. Ví dụ, trước đây quy định trang trại phải cách khu dân cư 200 m, doanh nghiệp đã thực hiện đúng, nhưng nay luật yêu cầu 400 m và các cơ quan chức năng lại yêu cầu áp dụng ngay quy định mới. Theo bà, cơ quan quản lý cần có hướng dẫn cụ thể để tránh việc "luật hồi tố" làm khó doanh nghiệp.

Thứ hai là vấn đề sáp nhập nhân sự và tổ chức bộ máy. Quá trình sáp nhập khiến nhiều dự án đang triển khai phải tạm dừng chờ cơ quan mới, gây lãng phí thời gian và nguồn lực. Bà Hương nhấn mạnh, Chính phủ và Thủ tướng đã rất nỗ lực, song để chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả hơn, các bộ ngành cần tham mưu và tháo gỡ cụ thể các điểm nghẽn này.

Ngoài khối tư nhân, cả nước có khoảng 671 doanh nghiệp nhà nước, với 473 công ty do Nhà nước giữ 100% vốn và 198 đơn vị có trên 50% vốn. Cùng với đó, 142 công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Nhà điều hành đặt mục tiêu Việt Nam có ít nhất 25 doanh nghiệp vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa đạt trên 1 tỷ USD, trong đó 10 đơn vị trên 5 tỷ USD. Cùng với đó, cả nước ít nhất 30 doanh nghiệp nhà nước có doanh thu thuần trên 1 tỷ USD vào 2030.

Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) nói các doanh nghiệp nhà nước trụ cột như PVN luôn nhận thức sâu sắc về sứ mệnh tiên phong, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và dẫn dắt sự phát triển của các thành phần kinh tế khác.

Ông đề nghị Chính phủ tham mưu trình Bộ Chính trị sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp nhà nước và kinh tế nhà nước. Việc này nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực hơn nữa để các doanh nghiệp nhà nước có thể phát triển bứt phá.

"Chúng tôi tin tưởng rằng những tháo gỡ kịp thời về chính sách sẽ là cú hích quan trọng để các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững", ông nói.

Phương Dung