Thứ trưởng Vũ Hải Quân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân là một trong gần 20 thành viên khối Chính phủ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Vũ Hải Quân 52 tuổi, quê Ninh Bình; Phó giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14, đại biểu Quốc hội khóa 15, 16. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo TP HCM.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ vào tháng 9/2025, ông giữ cương vị Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Hoàng Phong

Ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Quảng Ngãi, phó giáo sư Vũ Hải Quân cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm của một nhà khoa học và nhà quản lý để phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri đến Quốc hội và Chính phủ.

Ông cho biết sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông - lâm nghiệp, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm đặc sản của địa phương như sâm Ngọc Linh, quế Trà Bồng. Đồng thời, ông đề xuất thúc đẩy chuyển đổi số cấp xã thông qua dịch vụ công trực tuyến, y tế từ xa và giáo dục số nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và đô thị.

Phó giáo sư Vũ Hải Quân cũng cam kết tham gia xây dựng hệ thống pháp luật sát thực tiễn cơ sở, kiến nghị hoàn thiện các cơ chế đặc thù về hạ tầng số, giao thông, giáo dục, y tế và nước sạch cho người dân. Ông nhấn mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng, gắn với phát triển đời sống văn hóa tại các xã miền núi Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, ông đề xuất tăng cường đào tạo cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng khó khăn tiếp cận giáo dục đại học và đào tạo nghề theo mô hình "đào tạo gắn với địa chỉ sử dụng", giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể quay về phục vụ địa phương.

Trong định hướng phát triển giai đoạn mới, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực chính để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, gắn với nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Các chính sách đặt trọng tâm vào tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, nhà nước đóng vai trò kiến tạo và dẫn dắt.

Viết Tuân