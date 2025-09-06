Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường làm Phó bí thư Thường trực tỉnh Lai Châu

Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 6/9, Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đăng Quang trao quyết định điều động nhân sự của Ban Bí thư cho ông Lê Minh Ngân.

Ông Quang khẳng định ông Ngân là cán bộ rất có chuyên môn, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ông Ngân cũng được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 14.

Phó ban Tổ chức Trung ương mong muốn ông Ngân sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Ngân hứa trên cương vị mới sẽ phấn đấu đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững.

Ông Lê Minh Ngân phát biểu sáng 6/9. Ảnh: Cổng Thông tin tỉnh Lai Châu

Ông Lê Minh Ngân 56 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị); trình độ thạc sĩ Kinh tế. Trước khi làm Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường từ tháng 2/2020, ông từng làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình.

Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường hồi tháng 3/2025, ông Ngân được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ mới.

Trước đó ngày 3/9, ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Thường trực Y tế.

Vũ Tuân