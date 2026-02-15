'Thủ phủ nho cảnh' Ninh Thuận hối hả phục vụ Tết

Những tháng cận Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn nho cảnh ở Ninh Thuận tất bật chăm cây để kịp giao hàng.

Anh Tống Minh Hoàng, chủ vườn nho cảnh lớn tại xã Ninh Phước, đang kiểm tra 300 chậu do mình trồng nhiều tháng trước; phần lớn đạt chuẩn bán dịp Tết năm nay.

Ninh Thuận có khí hậu khô hạn, gần 2.900 giờ nắng mỗi năm, phù hợp trồng nho. Với hơn 1.000 ha, sản lượng trên 26.000 tấn mỗi năm, địa phương được xem là “thủ phủ nho” của cả nước.