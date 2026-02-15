'Thủ phủ nho cảnh' Ninh Thuận hối hả phục vụ Tết

Những tháng cận Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn nho cảnh ở Ninh Thuận tất bật chăm cây để kịp giao hàng.
Anh Tống Minh Hoàng, chủ vườn nho cảnh lớn tại xã Ninh Phước, đang kiểm tra 300 chậu do mình trồng nhiều tháng trước; phần lớn đạt chuẩn bán dịp Tết năm nay.
Ninh Thuận có khí hậu khô hạn, gần 2.900 giờ nắng mỗi năm, phù hợp trồng nho. Với hơn 1.000 ha, sản lượng trên 26.000 tấn mỗi năm, địa phương được xem là “thủ phủ nho” của cả nước.
Nhà vườn dùng dây thép làm giàn cố định cành khi tạo dáng, giúp tán xòe đều, gọn gàng và hạn chế gãy đổ do gió.
Phần lớn nho cảnh được uốn công phu với nhiều kiểu như vòng tròn một tầng, ba tầng.
Thợ vườn treo câu đối, đồ trang trí Tết lên nho cảnh trước khi bán ra thị trường.
Anh Tống Minh Hoàng cho biết chi phí vật tư và công chăm sóc tăng khiến giá năm nay nhích nhẹ, song sức mua vẫn tốt. Nhiều khách đã đặt từ trước tháng Chạp, càng cận Tết càng khó tìm chậu nho đẹp, anh nói.
Đóng gói, bảo quản chùm nho cảnh trước khi đưa ra thị trường. Giá nho cảnh dao động từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng mỗi chậu, tùy theo dáng cây và số lượng chùm quả.
Bùi Toàn