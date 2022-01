Thủ phủ mai vàng bán online kiếm Tết

Bình ĐịnhCovid-19 làm tiêu thụ giảm, khách ngại tới trực tiếp nên các chủ vườn mai ở thị xã An Nhơn đăng ảnh, video trên mạng để hút khách.

Cận Tết, hai bên quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn luôn ngập tràn sắc mai vàng do các chủ vườn mai chuyển ra mặt tiền để bán. Song năm nay, lượng tiêu thụ mai thấp hơn những năm trước do Covid-19 kéo dài.

Chủ vườn mai ở thị xã An Nhơn thấp thỏm chờ khách mua. Ảnh: Nghĩa Bình

Bà Ngô Thị Thanh Huyền, 40 tuổi, thuê lô đất giá 5,5 triệu đồng để bán mai. Những năm trước, mỗi ngày bà bán khoảng 20 cây mai nhưng năm nay rất ế ẩm. "Thỉnh thoảng có xe tải, xe khách đường xa ghé mua một hai cây. Dịch bệnh khiến kinh tế khó khăn, ăn uống không có lấy gì mua mai", bà Huyền nói.

Còn ông Bùi Văn Ngọc, bán mai ở đoạn đường gần đó, lý giải khách đi đường xa cũng ngại dừng lại xem mai vì sợ dịch. Năm nay, ông Ngọc mới chỉ bán được hơn 3 cây mai, gửi xe đến tận nơi cho khách.

Chủ vườn đăng hình ảnh mai lên mạng xã hội để rao bán. Ảnh chụp màn hình

Để đẩy mạnh sức mua, nhiều chủ vườn không chỉ đưa mai ra đường mà còn đăng ảnh, video, livestream lên mạng, các hội nhóm mai xuân, cây cảnh để quảng bá. Ông Giang Phong Hào (59 tuổi, thôn Háo Đức), chủ vườn 4.000 chậu đã lên mạng quảng bá mai từ một tháng trước. Người xem và bình luận rất nhiều nhưng người mua không nhiều, chỉ bằng 40% năm ngoái trong khi giá đã giảm 30%.

Cách làm này được nhiều người trẻ áp dụng nhưng không tiện cho những chủ vườn lớn tuổi. Ngoài ra, khách xem từ xa không mua nhiều cây cùng lúc. Việc vận chuyển xa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Mai được đưa lên xe tải sau khi có khách đặt mua trên mạng. Ảnh: Nghĩa Bình

Với 15.000 người trồng và chăm sóc mai, thị xã An Nhơn được mệnh danh là thủ phủ mai vàng miền Trung. Nghề này mang lại nguồn thu lớn và giải quyết việc làm cho hàng nghìn người dân địa phương.

Năm nay, thu nhập của người trồng mai bị ảnh hưởng do dịch. Lãnh đạo thị xã đã chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp các địa phương hướng dẫn cho người dân những vị trí tập kết thuận lợi để đẩy mạnh sức mua trong Tết.

Phạm Linh