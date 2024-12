Thủ môn Nguyễn Filip 'đốt vía' trước trận gặp Indonesia

Thủ môn Nguyễn Filip được đội trưởng Đỗ Duy Mạnh chỉ cách lấy may, nhằm tiếp thêm tự tin sau chín trận không thắng cùng tuyển Việt Nam.

Trưa nay, Nguyễn Filip đăng video quay lại cảnh Duy Mạnh cách "đốt vía" theo phong tục tín ngưỡng của người Việt. Đội trưởng Việt Nam đốt một tờ giấy và ném xuống sàn nhà rồi yêu cầu Nguyễn Filip nhảy qua bảy lần.

Duy Mạnh nói "may mắn" bằng tiếng Anh, rồi đập tay với Filip.

Filip viết: "Cảm ơn bạn tôi Đỗ Duy Mạnh đã dạy tôi 'đốt vía'. Mọi người nghĩ điều này đã giúp tôi may mắn hơn chưa?".

Duy Mạnh cho biết anh làm điều này không phải mê tín, chủ yếu nhằm giúp Filip giải tỏa căng thẳng, đồng thời tăng sự gắn kết và biết thêm về tín ngưỡng quê cha.

Thủ môn Nguyễn Filip (trái) "đốt vía" trước trận gặp Indonesia. Ảnh: Facebook/Nguyễn Filip

Filip từng rất háo hức khi nghĩ được thi đấu ở trận ra quân gặp Lào tại ASEAN Cup 2024. Điều này còn được thể hiện ở hành động anh đi in ngày tháng và thông tin bốn trận đấu lên găng tay. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik quyết định trao cơ hội cho thủ môn Nguyễn Đình Triệu.

Đây là một trong hai trận thắng năm nay của Việt Nam, nhưng Filip đều ngồi dự bị. Trận còn lại là thắng Philippines 3-2 ở vòng loại hai là Đặng Văn Lâm bắt chính, cũng là trận ra mắt của HLV Kim Sang-sik.

Nguyễn Filip thi đấu cho Việt Nam từ tháng 1 sau khi có quốc tịch Việt Nam. Anh mở đầu bằng trận giao hữu không chính thức thua Kyrgyzstan 1-2. Đến vòng bảng Asian Cup 2023, đội lần lượt thua Nhật Bản 2-4, Indonesia 0-1 và Iraq 2-3. Ở vòng loại hai World Cup 2026, Nguyễn Filip cũng thua Indonesia 0-1 và 0-3, Iraq 1-3. Sau đó, anh thua Thái Lan 1-2 và hòa Ấn Độ 1-1 ở loạt giao hữu tháng 9 và 10.

Filip Nguyễn đốt vía

Trận tiếp theo của Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 là gặp Indonesia vào ngày 15/12, tại sân Việt Trì. Gần như chắc chắn Filip sẽ trở lại bắt chính.

Nguyễn Filip sinh ngày 14/9/1992 tại CH Czech, có mẹ là người quốc gia Đông Âu này và bố người Việt Nam. Anh xuất thân từ học viện rồi lên chơi cho đội một Sparta Prague, trước khi chuyển sang Bydzov, Vlasim, Slova Liberec và Slovacko. Filip Nguyễn từng được Hiệp hội các giải Bóng đá Nhà nghề CH Czech bình chọn làm thủ môn hay nhất giải VĐQG mùa 2018-2019.

Nguyễn Filip (giữa) động viên Nguyễn Đình Triệu sau trận Việt Nam thắng Lào 4-1 ở lượt ra quân bảng B ASEAN Cup 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Nguyễn Filip từng được gọi lên tuyển CH Czech, nhưng do chưa ra sân thi đấu, nên anh hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam. Anh từng bày tỏ nguyện vọng khoác áo tuyển Việt Nam nhưng chưa thành, khi anh chưa có quốc tịch do chưa có đủ thời gian sống ở Việt Nam. Việc về khoác áo Công an Hà Nội từ giữa mùa giải 2023, Nguyễn Filip đã nhận được nhiều hỗ trợ, giúp anh có quốc tịch Việt Nam.

Hiếu Lương