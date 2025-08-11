Thủ đoạn lừa tiền qua app 'kết nối yêu thương'

Phú ThọNgồi tại Campuchia, nhóm lừa đảo giả là hotboy để làm quen, lấy lòng các phụ nữ nhẹ dạ cả tin rồi dụ dỗ nạp tiền quay thưởng qua app, sau đó chiếm đoạt.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng cảnh sát Hình sự đã bắt tạm giam kẻ cầm đầu Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi và 6 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, băng nhóm này đặt trụ sở ở Phnom Penh, Campuchia, để lừa tiền của người Việt Nam thông qua app "tình yêu 2.1" và "kết nối yêu thương". Tại app kết nối yêu thương, chúng sẽ tạo các nickname giả, dùng ảnh đại diện là người đàn ông đẹp trai, thành đạt; kèm theo các thông tin giả về tên, tuổi, địa chỉ, công việc, sở thích, tình trạng hôn nhân.

Sau khi làm quen, chúng hướng dẫn "con mồi" tải ứng dụng "LOTUS CHAT" và một bảng nội quy hoạt động của câu lạc bộ hẹn hò. Người nào đồng ý tham gia, sẽ được một hotboy (nick ảo) chăm sóc. Sau một thời gian dụ dỗ để chiếm được tình cảm, chúng rủ bị hại tham gia vào "vòng quay tình yêu có thưởng". Những lần đầu, chúng để bị hại quay vào ô trúng thưởng và hoàn trả cả gốc lẫn lãi để tạo niềm tin, kích hoạt lòng tham. Khi "con mồi" nạp tiền để chơi tiếp, chúng vẫn để cho mặc định là quay vào ô trúng thưởng.

Tuy nhiên, người nào muốn rút tiền ra sẽ bị yêu cầu kích hoạt tài khoản và ngay sau đó là báo lỗi như: sai nội dung kích hoạt, sai OTP, cần xác minh tài khoản... với mục đích để dụ nạn nhân nạp thêm tiền để nhận thưởng.

Tất cả chiêu trò nhóm này đưa ra chỉ để dụ nạn nhân nạp càng nhiều tiền càng tốt. Khi họ cạn kiệt tài chính, chúng sẽ xóa tin nhắn, xóa app, chặn liên lạc.

Bị can Đỗ Đông Hưng cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Với app "tình yêu 2.1", nhóm lừa đảo cũng dùng hình ảnh giả mạo để lập nick ảo, giới thiệu là người thành đạt, làm bên công nghệ thông tin chuyên sửa lỗi phần mềm cho các casino ở Singapore. Sau một thời gian làm quen, nói chuyện, chúng sẽ khoe nắm được lỗ hổng về bảo mật của các trang casino, dụ "đối tác" cùng đầu tư kiếm tiền.

Người nào đồng ý, nhóm lừa đảo sẽ hướng dẫn nạp tiền qua app vào chỉ cách thao tác đặt lệnh "nhắm vào lỗ hổng". Sau một vài lần đầu trả thưởng bằng ít tiền, chúng sẽ tìm cách bắt lỗi như sai địa chỉ IP, cú pháp nạp tiền sai... để dụ khách nạp thêm nhiều tiền rồi chiếm đoạt hết.

Bước đầu công an xác định băng nhóm này đã lừa đảo nhiều người dân ở các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Long, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Phạm Dự