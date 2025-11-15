THPT Marie Curie dừng bước ở vòng bảng Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

THPT Marie Curie - ĐKVĐ Giải Giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025 - bất ngờ thua sát nút THPT Nguyễn Tất Thành 34-36 và bị loại.

Do đều thắng THPT Nguyễn Thị Minh Khai ở trận mở màn, trận đấu giữa Marie Curie và Nguyễn Tất Thành được xem là chung kết của bảng A. Đội thắng sẽ đi tiếp, đội thua bị loại. Marie Curie được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu. Họ từng vô địch Giải Giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025 ở TP HCM hồi tháng 5.

Cầu thủ đội THPT Marie Curie (áo vàng) che bóng trước sự áp sát của THPT Nguyễn Tất Thành. Ảnh: VYB

Tuy nhiên, Nguyễn Tất Thành cho thấy họ không gặp gánh nặng tâm lý khi nhập cuộc hứng khởi, chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu từ đầu. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn đã giúp đội bóng này ghi 14 điểm trong hiệp một. Nguyễn Đình Nguyên (số 14) là đầu tàu ghi điểm. Trong khi đó, Marie Curie chỉ ghi được 5 điểm, đều đến từ Trần Gia Khoa (số 16).

Bước vào hiệp hai, Marie Curie xốc lại tinh thần, chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ. Dẫu vậy, họ vẫn để thua sát nút 9-10. Sau hiệp ba, tỷ số đã là 30-18 nghiêng về Nguyễn Tất Thành, khiến đa số khán giả tại nhà thi đấu Warzone Pick & Hoops (Vĩnh Hưng, Hà Nội) nghĩ rằng kết quả đã ngã ngũ.

Nhưng, Marie Curie vùng lên mạnh mẽ, ghi 16 điểm trong hiệp bốn. Tuy nhiên, nỗ lực của họ không đủ để tạo nên màn lội ngược dòng, chấp nhận thua sát nút 34-36.

Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 14/11 Cú And one của MVP Nguyễn Đình Nguyên (số 14 - THPT Nguyễn Tất Thành) trong hiệp một. Video: Hải Long

HLV Nguyễn Mạnh Hùng của THPT Nguyễn Tất Thành bày tỏ sự hài lòng: "Hôm nay các bạn chắt chiu từng tình huống phòng thủ, thi đấu bình tĩnh và thoải mái ở các pha tấn công". Ông đánh giá cao Marie Curie, cho rằng đối thủ có kỹ năng cá nhân tốt, dứt điểm ổn định và thể hiện tinh thần kiên cường khi nỗ lực rút ngắn cách biệt ở hiệp cuối.

Ở trận nam còn lại, THPT Phạm Hồng Thái và THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình thi đấu cân bằng, liên tục hoán đổi thế dẫn điểm. Sau ba hiệp, tỷ số là 20-20. Phát huy kinh nghiệm á quân mùa trước, Nguyễn Trãi - Ba Đình tăng tốc ở hiệp bốn, ghi 10 điểm nhờ bộ ba Khúc Đình Anh (số 2), Dương Quang Anh (số 9) và Trần Quang Dũng (số 5), trong khi Phạm Hồng Thái chỉ có 4 điểm. Chung cuộc, Nguyễn Trãi - Ba Đình thắng 30-24, tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé tứ kết.

Pha đột phá vào khu 2 điểm của VĐV THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình (áo xanh dương) trước vòng vây của THPT Phạm Hồng Thái. Ảnh: VYB

Dù được bầu là cầu thủ hay nhất trận, đội trưởng Khúc Đình Anh vẫn chưa hài lòng khi để đối thủ gỡ hòa sau ba hiệp đầu. "Chúng tôi hôm nay chơi chưa đúng phong độ. Sau hiệp ba, tôi nhắc lại tinh thần toàn đội, đẩy mạnh phòng thủ và tìm cơ hội đột phá để giành chiến thắng", anh nói.

Tấm vé đi tiếp của Nguyễn Trãi - Ba Đình sẽ được quyết định ở trận gặp THPT Dewey Tây Hồ Tây lúc 8h ngày 16/11.

Ở trận còn lại của bảng nam, THPT Tây Hồ không ra sân theo lịch thi đấu. Căn cứ điều lệ, THPT Lý Thái Tổ được xử thắng 25-0, qua đó có khởi đầu thuận lợi mà không tốn nhiều sức.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Mọi thông tin về giải đấu được ban tổ chức cập nhật tại website chính thức và fanpage.

Hải Long