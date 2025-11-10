THPT Cầu Giấy thắng sát nút ở Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Hà NộiNam sinh Bùi Nam Khánh tỏa sáng với hai cú ném quyết định, giúp THPT Cầu Giấy thắng THPT Thực Nghiệm 26-23 ở vòng bảng Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Ngày 9/11, vòng bảng Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress Cup Ziaja 2025 - khu vực Hà Nội diễn ra ngày thi đấu cuối của tuần hai với bốn trận đấu, gồm hai trận nam và hai trận nữ.

Bùi Nam Khánh thực hiện cú ném phạt. Ảnh: VYB

Tâm điểm là màn so tài giữa THPT Cầu Giấy và THPT Thực Nghiệm ở bảng H. Đây là trận ra quân của Cầu Giấy, còn Thực Nghiệm rơi vào thế phải thắng sau khi thua Hà Nội Academy vào tuần trước.

Cầu Giấy khởi đầu tốt nhờ khả năng kiểm soát bóng và rebound hiệu quả, dẫn 5-2 sau hiệp đầu. Sang hiệp hai, Thực Nghiệm điều chỉnh chiến thuật và thu về kết quả tích cực. Họ gỡ hòa, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Khi trận đấu đang giằng co ở hiệp quyết định, sự tỏa sáng của một cá nhân đã giúp Cầu Giấy chiến thắng. Bùi Nam Khánh, học sinh lớp 12 Cầu Giấy, ghi liên tiếp hai cú ném trung bình chuẩn xác, ấn định chiến thắng nghẹt thở 26-23 cho đội nhà. Màn trình diễn này giúp Khánh đoạt danh hiệu MVP (cầu thủ hay nhất trận).

Việt Đức (áo vàng) chính thức điền tên vào vòng tứ kết. Ảnh: VYB

Ở trận đấu còn lại của nội dung nam, THPT Việt Đức tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại THPT Chuyên Đại học Sư phạm 33-25. Hiệp một diễn ra cân bằng, nhưng sang hiệp hai, Việt Đức tăng tốc bằng chuỗi ghi 13 điểm liên tiếp nhờ khả năng phản công nhanh và những cú ném trung bình chính xác. Đội Chuyên Sư phạm nỗ lực bám đuổi ở hai hiệp cuối nhưng không thể san bằng cách biệt. Chiến thắng này giúp Việt Đức ghi tên vào vòng tứ kết với hai trận toàn thắng.

Nội dung nữ cũng chứng kiến trận đấu giàu cảm xúc giữa THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình và THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. Sau khởi đầu thuận lợi, Đoàn Kết vỡ thế trận từ hiệp hai khi phạm nhiều lỗi cá nhân, tạo cơ hội cho Nguyễn Trãi áp đảo bằng lối chơi giàu thể lực và phản công nhanh. Trận đấu khép lại với tỷ số 37-20 nghiêng về Nguyễn Trãi - Ba Đình. Vũ Thu Hiền, cầu thủ lớp 11, được bình chọn là MVP nhờ khả năng ghi điểm toàn diện và tinh thần thi đấu năng nổ.

Pha tranh chấp bóng giữa đội Nguyễn Trãi - Ba Đình (áo xanh) với đội Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (áo tím). Ảnh: VYB

Trận còn lại của bảng nữ giữa THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm không diễn ra do Nguyễn Tất Thành xin rút khỏi giải vì trùng lịch học. Theo điều lệ, Nguyễn Bỉnh Khiêm được xử thắng 25-0. Kết quả này đồng nghĩa THPT Phan Đình Phùng, đội thắng cả hai trận, sớm giành ngôi nhất bảng K và suất duy nhất vào bán kết.

Kết thúc tuần thi đấu thứ 2, một số đội đã giành vé vào tứ kết (nội dung nam) và bán kết (nội dung nữ) giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja. Nội dung nam có THPT Alpha - nhất bảng C với 2 trận toàn thắng; THPT Việt Đức nhất bảng E với kết quả tương tự. Ở nội dung nữ, những cái tên chắc suất bán kết gồm THPT Phan Đình Phùng, THPT Vinschool The Harmony, THPT Vinschool Smart City.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Mọi thông tin về giải đấu được ban tổ chức cập nhật tại website chính thức và fanpage.

Lan Anh