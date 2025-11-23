THPT Cầu Giấy thắng Nguyễn Trãi – Ba Đình 59-42

Hà NộiTHPT Cầu Giấy đánh bại THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình 59-42 ở trận tứ kết đầu tiên Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cup Ziaja, sáng 23/11.

Trực tiếp: Tứ kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Á quân mùa 2024 Nguyễn Trãi – Ba Đình bước vào trận với kinh nghiệm dày dạn sau khi đứng đầu bảng G, nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chuyển trạng thái nhanh của Cầu Giấy. Đại diện quận Cầu Giấy, dù lần đầu dự giải, thể hiện phong độ ổn định khi toàn thắng vòng bảng.

Thế trận cân bằng trong những phút đầu, trước khi Cầu Giấy tăng tốc bằng các pha phản công và duy trì cách biệt hai chữ số trong hiệp ba. Nguyễn Trãi – Ba Đình nỗ lực rút ngắn nhưng không đủ tạo đột biến.

Thắng lợi đưa Cầu Giấy vào bán kết, gặp đội thắng trong cặp Việt Đức – Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cup Ziaja do VnExpress và FPT Online tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, nằm trong đề án "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Giải quy tụ 36 đội từ các trường THPT Hà Nội, thi đấu từ ngày 31/10 theo thể thức vòng tròn một lượt để chọn đội vào vòng trong.

Mọi thông tin về giải đấu được ban tổ chức cập nhật tại website chính thức và fanpage.

Lan Anh