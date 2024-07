Thống đốc Mỹ khoe chó cưng tại đại hội đảng Cộng hòa

Thống đốc Tây Virginia Jim Justice thu hút sự chú ý khi đưa chó cưng Babydog tới đại hội đảng Cộng hòa, kêu gọi bầu cho ông Trump.

Tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa (RNC) tại Milwaukee, bang Wisconsin, tối 16/7, thống đốc bang Tây Virginia Jim Justice khiến các đại biểu phấn khích khi đưa chó cưng Babydog vào ngồi cạnh mình khi phát biểu.

"Tôi biết rất nhiều người muốn gặp cô bạn nhỏ của tôi, nên tôi xin giới thiệu Babydog", Thống đốc Justice nói.

Con chó được các nhân viên đưa lên sân khấu trên xe kéo màu vàng. Nghe tiếng gọi từ chủ, con chó bull Anh giống cái đi lững thững về phía ông Justice trong tiếng hô vang "Babydog!" kèm những tràng vỗ tay rộn ràng, trước khi được một nhân viên bế lên ghế ngồi bên cạnh ông trên sân khấu.

Thống đốc Mỹ khoe chó cưng tại đại hội đảng Chó Babydog xuất hiện trên sân khấu Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa (RNC) tại Milwaukee, bang Wisconsin, tối 16/7. Video: Politico

Babydog là một trong ba con chó mà gia đình ông Justice nuôi, bên cạnh hai con chó sục Boston tên là Lucy và Ellie. Babydog, sẽ tròn 5 tuổi vào cuối năm nay, vốn là quà Giáng sinh năm 2019 của hai con dành cho vợ chồng ông Justice.

Kể từ đó, Babydog được người dân khắp bang Tây Virginia yêu mến. Con chó bull Anh theo chân Thống đốc Justice tới hầu hết sự kiện trong những năm qua. Nó cũng dự đoán chính xác kết quả của nhiều trận bóng bầu dục.

Trong đại dịch Covid-19, ông Jutice đã phát động chiến dịch "Do It For Babydog" (Tiêm chủng vì Babydog), với con chó làm linh vật.

Website chính thức và website tranh cử của ông Justice mô tả Babydog luôn khiến mọi người mỉm cười, thể hiện và lan tỏa tình yêu, đoàn kết. Nhóm chiến dịch tranh cử của ông còn bán các mặt hàng có hình Babydog, như áo phông, cốc, bình giữ nhiệt.

"Có thể nói Babydog đã trở thành 'trụ cột' trong nền chính trị Tây Virginia, có độ nổi tiếng ngang với Thống đốc", phát ngôn viên văn phòng ông Justice nói.

Thống đốc Jim Justice và chó Babydog tại Milwaukee, bang Wisconsin, tối 16/7. Ảnh: Reuters

Đức Trung (Theo Fox News)