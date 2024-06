Thời tiết ảnh hưởng đến cảm nhận nhiệt độ điều hòa như thế nào?

Những ngày nắng nóng, tôi bật điều hòa 23 độ vẫn thấy nóng, trong khi những hôm mưa, điều hòa để 27 độ đã thấy mát lạnh? Có phải điều hòa hoạt động không ổn định? (Phương Nhung)

Chuyên gia trả lời

Về thắc mắc của bạn, có thể nói đây là điều diễn ra phổ biến, được đánh giá bởi một số yếu tố sau đây:

Ảnh hưởng của nhiệt độ bên ngoài: Vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao hơn đáng kể so với những ngày mưa. Nhiệt lượng từ bên ngoài truyền vào phòng qua tường, cửa sổ, mái nhà... làm tăng nhiệt độ phòng dù đã bật điều hòa.

Hiệu suất làm mát của điều hòa: Hiệu suất làm mát của điều hòa phụ thuộc lớn vào việc tản nhiệt của dàn nóng. Nhiệt độ môi trường cao sẵn ở những ngày nắng nóng dẫn tới tản nhiệt cho dàn nóng sẽ chậm hơn. Đây là lý do nên lắp đặt dàn nóng ở nơi thoáng, không khí lưu thông tốt.

Độ sạch của 2 dàn: Dàn lạnh và dàn nóng bám bụi bẩn sẽ làm giảm khả năng trao đổi nhiệt, khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả hơn.

Cảm nhận chủ quan: Cơ thể con người có khả năng thích nghi với môi trường. Khi nhiệt độ ngoài trời cao, cơ thể bạn quen với cảm giác nóng bức, do đó khi vào phòng điều hòa 23 độ C, bạn vẫn cảm thấy chưa đủ mát. Ngược lại, khi nhiệt độ ngoài trời thấp, cơ thể bạn quen với cảm giác mát mẻ, nên khi vào phòng điều hòa 27 độ C, bạn đã cảm thấy đủ mát.

Tâm lý: Tâm lý cũng ảnh hưởng đến cảm nhận nhiệt độ. Khi bạn biết trời đang nắng nóng, bạn có xu hướng cảm thấy nóng hơn dù nhiệt độ thực tế không quá cao.

Để có trải nghiệm sử dụng điều hòa tốt hơn trong những ngày nắng nóng, bạn có thể áp dụng một số cách sau:

Cài đặt nhiệt độ hợp lý: Nên cài đặt nhiệt độ trong khoảng 26-28 độ C để đảm bảo hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện năng.

Vệ sinh điều hòa thường xuyên: Làm sạch dàn lạnh và lưới lọc giúp điều hòa hoạt động hiệu quả hơn.

Sử dụng quạt hỗ trợ: Quạt giúp lưu thông không khí trong phòng, tăng hiệu quả làm mát của điều hòa.

Hạn chế mở cửa ra vào: Giảm thiểu lượng nhiệt từ bên ngoài truyền vào phòng.

Chuyên gia Trần Văn Cân

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Casper Việt Nam