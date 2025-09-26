Thói quen khi dùng điều hòa làm không khí thêm ô nhiễm

Nhiều gia đình dọn nhà cửa thường xuyên, nhưng bỏ quên vệ sinh máy lạnh - nguồn thổi gió chính, khiến bụi mịn, vi khuẩn tích tụ, phát tán trở lại không khí, theo chuyên gia từ Comfee.

Nhiều người tin rằng căn phòng sạch sẽ, sàn nhà sáng hay bàn ghế gọn gàng đồng nghĩa không khí trong lành. Thực tế cho thấy nhà sạch chưa chắc không khí đã sạch, bắt nguồn từ thói quen vệ sinh điều hòa. Khảo sát trên ArchNews của Mỹ ghi nhận 82% người dùng không thay bộ lọc điều hòa định kỳ, gần 30% thừa nhận chưa từng thay. Chỉ khoảng 30% hộ gia đình bảo trì máy lạnh định kỳ, trong khi phần lớn chỉ vệ sinh 1–2 lần một năm, thấp hơn nhiều so với tần suất lau dọn bề mặt hàng tuần.

Chuyên gia cho rằng điều hòa vận hành hàng giờ mỗi ngày dễ tích tụ bụi mịn, vi khuẩn và nấm mốc bên trong dàn lạnh. Nếu không vệ sinh đúng cách, những tác nhân này phát tán trở lại, gây khó chịu đường hô hấp, dị ứng, thậm chí làm tăng nguy cơ bệnh vặt ở trẻ em và người cao tuổi. Không khí kém sạch cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi.

Công nghệ Ionizer trên điều hòa Comfee giúp loại bỏ 99% vi khuẩn, virus. Ảnh: Confee

Từ góc nhìn của nhiều chuyên gia, vệ sinh điều hòa trở thành tiêu chuẩn gắn liền với sức khỏe và chất lượng môi trường. Nếu bỏ qua vài tháng, bụi bẩn và vi khuẩn có thể tích tụ, gây tắc nghẽn hệ thống, làm giảm hiệu suất, tăng hóa đơn điện.

Trước mối quan tâm ngày càng lớn về chất lượng không khí trong nhà, các kỹ sư châu Âu đã phát triển Comfee Gusto Pro CFS-10VGE - dòng điều hòa dàn rời từ Đức. Sản phẩm hướng đến hai mục tiêu, làm mát không gian và bảo vệ sức khỏe gia đình, với hai công nghệ chính là Ionizer và AI Frost Clean.

Điều hòa Comfee Gusto Pro. Ảnh: Comfee

Ionizer sử dụng ion âm để loại bỏ vi khuẩn, virus có trong không khí, đạt hiệu quả 99%, theo nhà sản xuất. Người dùng có thể duy trì chế độ này 24 giờ mỗi ngày, tiêu thụ chưa đến 1 kWh điện.

Công nghệ AI Frost Clean mô phỏng quá trình "tự giặt sạch" ở mức nhiệt âm 10 độ C, đóng băng vi khuẩn, bụi bẩn bám trên dàn lạnh, sau đó rã đông, rửa trôi và sấy khô hoàn toàn dàn lạnh với chu trình trong 42 phút. Cơ chế này giúp làm sạch hạn chế mùi ẩm mốc.

AI Frost Clean làm sạch dàn lạnh ở âm 10 độ C, rửa trôi bụi bẩn và vi khuẩn. Ảnh: Comfee

Theo thương hiệu, việc kết hợp Ionizer và AI Frost Clean mang lại hai lợi ích bao gồm tăng tần suất vệ sinh dàn lạnh, đồng thời duy trì chất lượng không khí ổn định hơn. Thay vì chỉ tập trung vào tính năng làm mát, máy lạnh được định hướng mở rộng sang khía cạnh chăm sóc sức khỏe - yếu tố ngày càng được các gia đình quan tâm. Comfee Gusto Pro còn đạt chuẩn 5 sao tiết kiệm điện, giúp tối ưu chi phí vận hành trong khi vẫn duy trì khả năng bảo vệ sức khỏe.

"Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại, một chiếc điều hòa sạch sẽ không chỉ tạo sự tiện nghi mà còn đóng vai trò như lá chắn vô hình chống lại các tác nhân gây hại, giúp duy trì môi trường sống an toàn và an tâm dài lâu", đại diện thương hiệu Comfee nói.

Dòng điều hòa thông minh Comfee Gusto Pro hiện có hai dòng máy CFS-10VGE với mức công suất 1 HP và CFS-13VGE công suất 1,5 HP. Mức giá từ 7 triệu đồng.

Hoài Phương