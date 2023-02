Thổ Nhĩ Kỳ bắt 4 người 'gây hoang mang' về động đất

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt 4 người "đăng những bài viết mang tính kích động, gây hoang mang" về trận động đất khiến gần 5.000 người chết.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay thông báo 4 người bị bắt đã đăng các bài viết "nhằm gieo rắc sợ hãi và hoảng loạn" về trận động đất mạnh 7,8 độ tại nước này. Họ không nói rõ nội dung các bài viết. Lực lượng cảnh sát cho biết đang mở đợt điều tra rộng hơn về các tài khoản mạng xã hội.

Mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ trước đó tràn ngập các bài đăng phàn nàn về tình trạng thiếu nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ sau động đất tại các khu vực, đặc biệt ở tỉnh phía nam Hatay.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay khẳng định đã nhanh chóng xác định thông tin và vị trí của những người dân cần giúp đỡ và phối hợp thực hiện các nỗ lực cứu trợ.

Tòa nhà đổ sập sau trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 7/2. Ảnh: AFP.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ trong vài năm qua đã xử lý các bài đăng trên mạng xã hội được coi là ủng hộ "khủng bố", nhưng điều này đã dẫn đến cáo buộc rằng quyền tự do ngôn luận bị hạn chế.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất trên thế giới. Năm 1999, một trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở thành phố Izmit, đông nam Istanbul, làm hơn 17.000 người thiệt mạng. Năm 2011, một trận động đất xảy ra ở thành phố miền đông Van làm hơn 500 người chết.

Trận động đất hôm 6/2 giết chết gần 5.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến hàng nghìn người bị thương và nhiều người rơi vào cảnh không có nơi trú ẩn trong thời tiết buốt giá.

Mô hình ước tính tổn thất do động đất CATDAT của tổ chức đánh giá rủi ro Risklayer dự báo số người thiệt mạng do trận động đất này có thể lên đến 25.900 người, trong khi thiệt hại kinh tế có thể hơn 10 tỷ USD. WHO ước tính số nạn nhân tử vong có thể lên đến 20.000 người.

Vị trí tâm chấn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm 6/2. Đồ họa: Reuters.

Ngọc Ánh (Theo AFP)