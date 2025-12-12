Thiết bị giải tỏa nỗi sợ chích máu cho người đái tháo đường

Máy đo đường huyết liên tục 3P với cảm biến gắn trên da ghi nhận từng biến động đường huyết theo thời gian thực, trong khi người bệnh không cần phải chích máu đầu ngón tay.

Nhiều năm nay, việc đo đường huyết tại nhà của người bệnh tiểu đường chủ yếu là phương pháp chích máu đầu ngón tay. Phương pháp này gây đau và mất thời gian, khiến nhiều người bệnh gặp khó khăn để có thể duy trì theo dõi đường huyết đều đặn. Việc thiếu kiểm soát đường huyết khiến bệnh nhân dễ tăng nguy cơ biến chứng.

Nhiều người cảm thấy bất tiện và đau rát khi phải chích máu đầu ngón tay nhiều lần mỗi ngày. Ảnh: Pexels

Sự ra đời của máy đo đường huyết liên tục 3P đã khắc phục những bất cập này. Thiết bị giúp theo dõi chỉ số glucose liên tục 24 giờ mỗi ngày, duy trì trong suốt 14 ngày mà không cần chích máu. Cảm biến gắn trên da ghi nhận từng biến động đường huyết theo thời gian thực và truyền dữ liệu trực tiếp vào ứng dụng FPT MediCare ngay trên điện thoại di động. Người bệnh không phải chích máu đầu ngón tay, không phải lặp lại thao tác thủ công nhiều lần nhưng không bỏ lỡ các thời điểm đường huyết biến động, nhất là hạ đường huyết nguy hiểm lúc ngủ.

Bộ sản phẩm máy đo đường huyết liên tục 3P. Ảnh: FPT

Sự ra đời của 3P đã giúp giải tỏa tâm lý cho nhiều bệnh nhân tiểu đường. Ông Hòa (70 tuổi, Cần Thơ) cho biết, hơn 10 năm sống chung với tiểu đường, việc chích máu nhiều lần mỗi ngày khiến đầu ngón tay ông đau nhức và sưng đỏ. Vì vậy, ông dần bỏ thói quen đo đường huyết dẫn đến bệnh có chiều hướng xấu đi. Gần đây, con trai ông giới thiệu cho bố máy đo đường huyết liên tục 3P. "Tôi không còn phải chích máu nữa. Gắn cảm biến 14 ngày một lần, theo dõi rất nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn nhiều", ông Hòa chia sẻ.

Với những chị em mắc tiểu đường thai kỳ, việc phải đo đường huyết nhiều lần mỗi ngày cũng là áp lực lớn. Cơ thể thay đổi trong thai kỳ đã khiến nhiều mẹ bầu mệt mỏi, họ lại phải chịu đựng thêm nỗi đau khi chích máu đầu ngón tay. Chị Kim (32 tuổi, Nha Trang) thừa nhận nỗi lo chích máu ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý trong thai kỳ. "Mỗi lần chích máu là mỗi lần tôi sợ, nhưng tôi không dám bỏ vì lo ảnh hưởng đến em bé". Tuy nhiên, khi dùng máy đo 3P, chị đã được giải tỏa khỏi nỗi lo lắng này. "Tôi không cần chích nữa mà vẫn biết rõ bữa ăn nào làm đường huyết tăng cao. Nhờ vậy tôi kiểm soát tốt hơn và đỡ căng thẳng hơn", chị Kim nói.

Mẹ bầu theo dõi đường huyết bằng máy đo 3P, vận động thoải mái và không còn lo sợ chích máu. Ảnh: Pexels

Bệnh tiểu đường đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều người trẻ mới phát hiện mắc tiểu đường type 2 cũng gặp khó khăn trong việc duy trì thói quen theo dõi đường huyết. Máy đo truyền thống (BGM) cần mang theo que thử, kim chích và thao tác nhiều bước khiến họ dễ bỏ đo, đặc biệt khi lịch làm việc bận rộn. Chị Hằng (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, trước đây chị hầu như không đo đường huyết vì bất tiện và sợ chích máu, dẫn đến vài lần chị gặp nguy hiểm khi đường huyết tăng đột ngột. Từ khi dùng máy đo đường huyết liên tục 3P, chị chỉ cần gắn cảm biến trên tay và xem chỉ số ngay trên điện thoại. "Tôi thấy rõ đường huyết thay đổi sau khi uống cà phê hay sau khi tập gym, nhờ vậy điều chỉnh kịp thời", chị Hằng nói.

Đại diện FPT cho biết mục tiêu khi phát triển hệ thống 3P là giúp người bệnh vượt qua một trong những rào cản lớn nhất trong quá trình theo dõi đường huyết: nỗi sợ chích máu. Khi việc đo đường huyết không còn đau và không còn phụ thuộc vào thao tác thủ công, người bệnh sẽ dễ dàng duy trì theo dõi đều đặn hơn. Nhờ đó, đường huyết được kiểm soát ổn định, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện chất lượng sống. "Chúng tôi mong muốn 3P không chỉ là thiết bị đo mà trở thành giải pháp đồng hành thực sự, giúp người bệnh tự tin hơn trong hành trình kiểm soát đường huyết mỗi ngày", đại diện FPT chia sẻ.

Máy đo đường huyết liên tục 3P bên cạnh thay thế thao tác chích máu còn thay đổi cách người bệnh theo dõi tình trạng của bản thân: không đau, không gián đoạn, không cần ghi nhớ lịch đo. Việc theo dõi đơn giản hơn trong khi dữ liệu thu về đầy đủ hơn giúp bác sĩ dễ dàng đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Diệp Chi