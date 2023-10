Thị trường iPhone cũ sôi động sau khi iPhone 15 lên kệ

Lượng tìm mua và rao bán iPhone đời cũ, đã qua sử dụng tăng vọt trên các trang rao mặt và cửa hàng mua bán điện thoại.

Cuối tháng 9, iPhone 15 chính hãng bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam. Thay vì mua smartphone mới nhất của Apple, Thanh Hạ, 28 tuổi, kỹ sư công nghệ tại TP HCM, lại lên các trang thương mại điện tử, hội nhóm để tìm iPhone 14 cũ.

"Tôi vừa 'săn' được một chiếc iPhone 14 Pro Max bản 256 GB, còn bảo hành chính hãng hơn một tháng, đầy đủ phụ kiện, hộp đựng, giá 22 triệu đồng", Hạ nói. So với giá mua mới, anh tiết kiệm được gần 7 triệu đồng. Chiếc iPhone 14 Pro Max anh vừa mua được có ngoại hình ổn, chưa từng sửa chữa, linh kiện còn nguyên vẹn.

Theo kinh nghiệm của Hạ, khoảng một tuần sau khi iPhone thế hệ mới lên kệ là lúc tốt nhất để mua iPhone cũ. "Lúc này, những mẫu iPhone đời gần nhất sẽ còn hạn bảo hành, chủ yếu là máy từ người dùng, chưa bị mua đi bán lại và thay thế linh kiện", Hạ nói. Người dùng có thể tìm máy từ những người bán cá nhân trên các hội nhóm trên Facebook. Người có kinh nghiệm hơn cũng có thể mua trên trang rao vặt. Trên các chợ online này, mẫu mã phong phú hơn nhưng chất lượng không đồng nhất.

iPhone 14 Pro Max và iPhone 14 Pro. Ảnh: Khương Duy

Theo thống kê của Chợ Tốt, sau khi iPhone 15 ra mắt, nhu cầu mua bán iPhone đã qua sử dụng trở nên sôi động. Từ tháng 9, lượng tin rao bán iPhone cũ tăng 12% so với tháng trước đó. Số người tìm mua cũng tăng 24%. Trong đó, số bài rao iPhone 14 Pro Max tăng đến 69%.

Còn tại một số cửa hàng bán lẻ, nguồn iPhone cũ dồi dào hơn nhờ chính sách thu cũ đổi mới. Đại diện hệ thống CellPhoneS cho biết, doanh số iPhone đời cũ đang tăng trường 10-30% so với giai đoạn iPhone 14 bán chính hãng năm ngoái. iPhone 13, iPhone 14 series là những model được tìm kiếm nhiều.

"Khi iPhone mới ra mắt, thế hệ cũ sẽ giảm giá nên được tìm mua nhiều", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellPhoneS, nói.

Tại các hệ thống bán lẻ, iPhone 14 Pro Max, bản 128 GB đã qua sử dụng đang được chào bán từ 21 triệu đồng, tùy ngoại hình, thời gian bảo hành. Giá này rẻ hơn khoảng 5 triệu đồng so với hàng mới. Còn iPhone 13 Pro Max, 128 GB có giá từ 18 triệu đồng. Trên thị trường chính hãng, model này đã ngừng kinh doanh.

Trong khi đó, trên Chợ Tốt, giá trung bình của iPhone 14 Pro Max cũ, 128 GB được chào bán là 23,5 triệu, còn 13 Pro Max là 17,3 triệu đồng. Top 5 iPhone cũ được tìm nhiều nhất là 12 Pro Max, XS Max, 11 Pro Max, iPhone 11 và 8 Plus. Còn tại các cửa hàng bán lẻ, iPhone 13 đứng đầu danh sách được mua nhiều, sau đó đến 14 Pro và 14 Pro Max.

So với tháng trước, giá iPhone thế hệ cũ hiện chỉ giảm khoảng một triệu đồng. Đại diện một hệ thống bán lẻ trong top 5 giải thích: "Giá iPhone tại Việt Nam khó có thể thấp hơn do cuộc đua về giá trong thời gian qua. Trên cả thị trường iPhone mới lẫn đã qua sử dụng, giá máy gần như chạm đáy. Sau khi iPhone mới lên kệ, giá phiên bản cũ có thể giảm nhẹ do nguồn hàng phong phú hơn, nhưng khó giảm thêm".

Khương Nha