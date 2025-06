Thí sinh thi tốt nghiệp THPT ngày cuối

Hơn 1,14 triệu thí sinh theo chương trình mới sẽ làm 2/9 môn tự chọn sáng 27/6, mỗi môn có 48 mã đề, là kỷ lục từ trước đến nay.

Đây cũng là lần đầu kỳ thi tốt nghiệp có 9 môn thi cùng một buổi. Tất cả theo hình thức trắc nghiệm với ba dạng câu hỏi: chọn nhiều phương án, trả lời đúng/sai, trả lời ngắn.

Do thí sinh ngồi cố định ở một phòng thi, một môn tự chọn có thể được thi trong cả hai khung giờ. Để đảm bảo an ninh, số mã đề môn tự chọn tăng gấp đôi so với mọi năm. Thí sinh thi ca 1 sẽ được phát mã đề từ 1 - 24, ca 2 thi mã đề từ 25 - 48.

Đề thi được in trên một tờ giấy A3. Một phòng thi có tối đa 5 môn thi tự chọn. Trước kỳ thi, nhiều nhà quản lý nhận định khâu in sao đề và công tác tổ chức thi sẽ không dễ dàng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có hướng dẫn về công tác in sao, bảo mật đề. Ngoài ra, Bộ tập huấn kỹ lưỡng cho địa phương để tránh nhầm lẫn, đảm bảo đủ số đề các môn trong một phòng thi và thời gian phát đề.

Sáng nay, Bảo Hân, học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1, TP HCM, đến trường thi với mục tiêu lấy điểm cao nhất có thể ở môn Tiếng Anh và Vật lý. Nữ sinh cho hay hôm qua làm bài không suôn sẻ vì bí ý tưởng ở câu nghị luận xã hội trong đề Văn. Trong khi đề Toán khó và dài, khiến em phải bỏ nhiều câu trong phần trả lời ngắn.

"Em không đạt trên 7 Toán như mục tiêu nên hôm nay sẽ cố gắng để lấy điểm tốt nhất ở hai môn cuối", Hân nói.

Ở Hà Nội, Nguyễn Hoàng Linh Chi, thi tại điểm trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, thấy hồi hộp. Chi dự định đăng ký xét tuyển theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) và A01 (Toán, Lý, Anh) vào ngành Sư phạm Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Do đó, hôm nay, em cũng thi hai môn tự chọn là Lý và Tiếng Anh.

"Em đã có IELTS 7.0 nên không quá lo về Tiếng Anh. Nhưng với môn Lý, em phải cố gắng đạt 9,5 thì mới có thể đạt tổng 27 điểm", Chi nói.

Thanh Phương, ở Phú Thọ, cho hay thi hai môn tự chọn là Lịch sử và Tiếng Anh, trong đó Tiếng Anh nằm trong tổ hợp xét tuyển.

Phương dự kiến đặt nguyện vọng một vào Đại học Kinh tế quốc dân. Có IELTS 7.0, Phương được quy đổi thành 9,5 điểm Tiếng Anh, đồng thời cộng thêm 0,75 điểm khi xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp, theo quy định của trường.

"Vì thế, hôm nay em phải cố hết sức ở môn này".

Theo lịch, môn thi tự chọn thứ nhất tính giờ làm bài từ 7h35, môn thứ hai 8h40. Mỗi môn thi trong 50 phút.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Lịch sử là môn được nhiều thí sinh chọn nhất - hơn 484.000, kế đó là Địa lý - gần 480.000. Tiếng Anh và Vật lý không chênh lệch nhiều, cùng có khoảng 350.000 em chọn.

Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa học lần lượt có 247.000 và 241.000 thí sinh lựa chọn, còn lại đều dưới 100.000. Thấp nhất là hai môn mới Công nghệ và Tin học, tổng chừng 10.000.

Cách tính điểm các môn trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2025

Hơn 26.700 thí sinh thi theo chương trình cũ (2006) sẽ thi bài Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội vào buổi sáng. Chiều nay, nhóm này thi Tiếng Anh.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở TP HCM, ngày 26/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm nay, cả nước có gần 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi, huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng chức năng. Do kỳ thi theo cả chương trình cũ và mới, các địa phương chú trọng khâu tập huấn cán bộ coi thi bởi một số quy định đối với hai nhóm khác nhau.

Đây cũng là năm đầu tiên Bộ chuyển đề tới các địa phương qua đường truyền mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đại diện Bộ cho biết tinh thần chung là bám sát chương trình nhưng có sự phân hóa để giúp các trường đại học tuyển sinh.

Hôm qua, khoảng 7.000 thí sinh bỏ thi, 20 em bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại di động hoặc tài liệu. Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được công bố vào ngày 16/7.

Nhóm phóng viên