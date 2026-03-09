Thêm nhiều ưu đãi cho khách hàng VIB Privilege Banking

VIB triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng VIB Privilege Banking, kết hợp các sản phẩm tiền gửi, thẻ ghi nợ cao cấp và bảo hiểm trong hệ thống dịch vụ tài chính.

Theo đại diện nhà băng, thị trường tài chính Việt Nam những năm gần đây ghi nhận sự thay đổi trong nhu cầu của nhóm khách hàng có tài sản lớn. Bên cạnh các dịch vụ giao dịch thông thường, nhiều khách hàng quan tâm hơn đến các giải pháp quản lý tài sản, tư vấn tài chính và trải nghiệm dịch vụ được cá nhân hóa.

Trên cơ sở đó, VIB phát triển VIB Privilege Banking với hai phân hạng Priority và Premier. Mỗi phân hạng được thiết kế theo quy mô tài sản và nhu cầu tài chính khác nhau. Song, cả hai đều hướng tới việc cung cấp dịch vụ chuyên biệt, tư vấn tài chính và các tiện ích dành riêng cho khách hàng ưu tiên.

Nhóm khách hàng ưu tiên. Ảnh: VIB

Trong đó, phân hạng Priority hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu tiếp cận các dịch vụ ưu tiên của ngân hàng. Khách hàng có thể sử dụng thẻ ghi nợ VIB Priority Signature cùng các tiện ích và ưu đãi liên quan. Phân hạng Premier được xây dựng cho nhóm khách hàng có quy mô tài sản lớn hơn, với nhu cầu về cấu trúc tài chính đa lớp và các giải pháp quản lý tài sản dài hạn.

Từ nay đến hết ngày 31/3, VIB triển khai chương trình ưu đãi "Chọn ưu tiên - trọn đặc quyền" dành cho khách hàng mới hoặc khách hàng hiện hữu chưa được xét hạng Priority hoặc Premier. Chương trình được thiết kế thành 4 mức ưu đãi tương ứng với mức độ gia tăng tài sản và cấu trúc sản phẩm khách hàng lựa chọn. Theo đó, khách gia tăng tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng (hoặc lựa chọn iDepo kỳ hạn 36 tháng - trả lãi 6 tháng một lần), đồng thời mở mới và kích hoạt thẻ ghi nợ thuộc phân hạng tương ứng có thể nhận máy xay sinh tố hoặc tranh sơn mài "Thiên mã thăng hoa" - tác phẩm được đơn vị lý giải mang ý nghĩa biểu tượng của bứt phá, thăng tiến và khí chất dẫn đầu.

Tranh sơn mài "Thiên mã thăng hoa". Ảnh: VIB

Ngoài ra, khách hàng tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm mới với phí thường niên từ 50 triệu đồng có thể nhận thêm các ưu đãi khác như voucher du lịch. Các sản phẩm trong chương trình bao gồm tiền gửi, thẻ ghi nợ cao cấp và bảo hiểm. Sự kết hợp này nhằm mở rộng lựa chọn tài chính và hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản theo nhiều mục tiêu khác nhau.

Theo VIB, việc tham gia chương trình cũng đánh dấu thời điểm khách hàng chính thức trở thành thành viên của cộng đồng VIB Privilege Banking. Khi đó, khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ ưu tiên của ngân hàng, bao gồm hệ sinh thái thẻ cao cấp, dịch vụ tư vấn tài chính và khu vực phục vụ riêng tại một số điểm giao dịch.

Trong bối cảnh năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng của thị trường tài chính, các ngân hàng đang mở rộng dịch vụ dành cho nhóm khách hàng có tài sản lớn. Việc phát triển các phân khúc dịch vụ như Privilege Banking cho thấy xu hướng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm dịch vụ trong ngành ngân hàng. Thông qua các chương trình ưu đãi và dịch vụ chuyên biệt, VIB hướng tới việc đồng hành khách hàng trong quá trình quản lý tài sản và sử dụng các dịch vụ tài chính dài hạn.

Thẻ đặc quyền VIB Marriott. Ảnh: VIB

Gia nhập VIB Privilege Banking, khách hàng được cấp thẻ đặc quyền VIB x Marriott. Thẻ mang lại nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái dịch vụ của Marriott, từ ẩm thực, lưu trú đến giải trí. Khách hàng có thể nhận ưu đãi giảm đến 30% cho dịch vụ ẩm thực và đồ uống tại các khách sạn Marriott tại Việt Nam, đồng thời giảm 20% tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Một số ưu đãi riêng cũng được áp dụng tại Nhật Bản và JW Marriott Hong Kong. Ngoài ra, khách được giảm đến 20% chi phí lưu trú tại hệ thống khách sạn Marriott, trong tháng sinh nhật, nhận quà tặng sinh nhật tại Club Marriott.

Hoàng Đan