Thêm không gian đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp tại Tây Ninh

Tây Ninh khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo, định hướng nơi đây trở thành hạt nhân trong hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh diện tích gần 1.000 m2 tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh, khánh thành ngày 18/3. Trong giai đoạn đầu, trung tâm tập trung ba nhóm nhiệm vụ chính. Trước hết là hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất thông qua tư vấn lựa chọn công nghệ phù hợp, kết nối với chuyên gia, viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học - công nghệ, đồng thời hỗ trợ tiếp cận các chương trình hỗ trợ từ địa phương và Trung ương.

Nhiệm vụ thứ hai là thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trung tâm triển khai các chương trình đào tạo, tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số, hỗ trợ ứng dụng nền tảng số trong quản trị, sản xuất, marketing và thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Trung tâm đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển và thương mại hóa sản phẩm khoa học - công nghệ, từ hoàn thiện công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu đến kết nối thị trường và nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Minh Hải, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết, Tây Ninh có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến và thương mại biên giới - những lĩnh vực có tiềm năng lớn để ứng dụng công nghệ số nhằm tối ưu chuỗi giá trị. Tuy nhiên, nếu thiếu một hạ tầng đổi mới sáng tạo đủ mạnh để hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ, quá trình chuyển đổi số sẽ khó đạt hiệu quả thực chất.

"Việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh là bước đi cần thiết để kết nối các nguồn lực khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thúc đẩy phát triển kinh tế số theo hướng bài bản, bền vững", ông Hải nhấn mạnh.

Khách tham quan các sản phẩm công nghệ tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Tây Ninh ngày 18/3. Ảnh: UBND Tây Ninh

Theo Đề án 2638/ĐA-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, Trung tâm sẽ đóng vai trò thiết chế quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. Mục tiêu đặt ra là hỗ trợ, hợp tác với hơn 150 doanh nghiệp và 100 dự án khởi nghiệp, trong đó tối thiểu 25% sản phẩm, dịch vụ được thương mại hóa.

Song song đó, Trung tâm dự kiến tổ chức ít nhất 5 chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, đào tạo hơn 5.000 lượt nhân lực trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Hạ tầng nghiên cứu - phát triển cũng được đầu tư với hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng chế thử và studio sáng tạo, phục vụ tối thiểu 20 dự án R&D.

Tỉnh Tây Ninh hướng tới xây dựng mạng lưới hợp tác với các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và thu hút ít nhất 20 chuyên gia, cố vấn trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trung tâm được kỳ vọng trở thành "bệ phóng" giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận công nghệ mới, đổi mới sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại tỉnh.

Cũng dịp này, tỉnh Tây Ninh đã phát động Tuần lễ "Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026", diễn ra ngày 18- 21/3, thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham gia với khoảng 1200 người tham dự các Hội thảo và tham quan các gian hàng trưng bày trong tuần lễ.

Trong khuôn khổ triển khai, lễ khánh thành trung tâm gắn với hoạt động ký kết hợp tác (MOU) với hơn 30 doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức khoa học - công nghệ.

Trước đó, Tây Ninh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó có các chương trình hỗ trợ tài chính cho hoạt động chuyển đổi công nghệ và số hóa.

Theo đó, doanh nghiệp khi triển khai chuyển đổi số, nhận chuyển giao phần mềm hoặc quy trình kỹ thuật được hỗ trợ tối đa 30% chi phí thực hiện. Đối với các hoạt động đổi mới công nghệ, mức hỗ trợ không vượt quá 1 tỷ đồng cho mỗi hoạt động. Trường hợp thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược, bán dẫn, công nghệ thân thiện môi trường hoặc có kèm nội dung đào tạo làm chủ công nghệ, mức hỗ trợ tối đa có thể lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi hoạt động.

Sau sáp nhập, Tây Ninh tiếp tục định hướng phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ, tận dụng lợi thế vị trí cửa ngõ kết nối TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tăng qua các năm, tập trung ở các lĩnh vực sản xuất, thương mại, logistics. Việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo được kỳ vọng tạo thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tây Ninh mới (sáp nhập Tây Ninh và Long An) nằm trong top 10 cả nước về quy mô kinh tế. Tỉnh vốn được xem là thủ phủ công nghiệp phía Nam. Năm 2025, tỉnh đứng thứ 11 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII).

Toàn tỉnh thành lập 48 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 14.800 ha. Trong số này, 28 khu công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng và đi vào hoạt động, diện tích gần 8.000ha; 6 khu công nghiệp đang xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư với diện tích gần 2.100ha. Bên cạnh đó, 14 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang triển khai các thủ tục liên quan, quy mô khoảng 4.800ha. Tỉnh có 37.400 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 912.000 tỷ đồng.

Thái Anh