Thêm dự án chung cư ở Đà Nẵng được bán cho người nước ngoài

Dự án Master Rivera Danang ở phường Hòa Cường được bán hơn 300 căn hộ cho người nước ngoài, tương đương 30% tổng nguồn cung.

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn được phép bán cho người nước ngoài. Dự án có chủ đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển nhà Tuyên Sơn, đơn vị phát triển Masterise Homes.

Công trình gồm hai tòa tháp với tổng nguồn cung hơn 1.100 căn hộ. Trong đó, số lượng tối đa người nước ngoài được sở hữu là 332 căn (mỗi tòa 166 căn), tương đương 30% giỏ hàng.

Sở Xây dựng lưu ý chủ đầu tư không được tiếp tục cho thuê mua, bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trong trường hợp khu vực có dự án cần thay đổi thành nơi bảo đảm quốc phòng, an ninh, theo thông báo của Bộ Quốc phòng và Công an.

Theo Luật Nhà ở 2023, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của một tòa nhà và tối đa 250 căn thuộc khu vực có dân số tương đương một phường. Mọi giao dịch vượt quá số lượng không có giá trị pháp lý và bên bán phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

Bất động sản trung tâm Đà Nẵng, năm 2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn có tên thương mại là Masteri Rivera Danang (tên cũ: The Estuary Residental). Dự án được triển khai trên khu đất rộng hơn 1,8 ha tại đường Quy Mỹ. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng.

Giai đoạn 2024-2025, thành phố duyệt 6 dự án với gần 3.000 căn hộ được bán cho người nước ngoài. Các dự án tập trung ở khu vực quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn (trước sáp nhập).

Thị trường chung cư Đà Nẵng trải qua một năm sôi động khi nguồn cung, giá bán, thanh khoản đều tăng mạnh.

Theo dữ liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), năm ngoái giá chào bán mới căn hộ sơ cấp tại thành phố biển miền Trung đạt bình quân 83 triệu đồng một m2, tăng 68% sau 6 năm. Trong đó, dòng tiền từ các nhà đầu tư phía bắc (chủ yếu từ Hà Nội) đổ về Đà Nẵng tăng mạnh, khiến mặt bằng giá phân khúc căn hộ bị đẩy lên cao.

Năm 2026, nguồn cung chung cư tại thành phố biển miền Trung được dự báo tăng mạnh, giá bán vẫn neo cao. Theo hãng tư vấn bất động sản Avison Young, Đà Nẵng có thể ghi nhận khoảng hơn 1.000 căn chào bán năm nay.

Đình Trí