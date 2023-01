Theerathon dẫn đầu 3 chỉ số tại AFF Cup 2022

Đội trưởng tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan đứng đầu ở 3 trong 8 chỉ số được trang chủ của giải AFF Cup 2022 thống kê.

Theerathon Bunmathan được vinh danh là Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2022. Ảnh: Lâm Thoả

Tại AFF Cup 2022, Theerathon đá tiền vệ, thay vì hậu vệ biên sở trường. Nhưng anh vẫn nổi bật, đặc biệt toả sáng ở hai lượt chung kết, giúp Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch. Theerathon kiến tạo cả hai bàn khi Thái Lan hòa Việt Nam 2-2 trong trận lượt đi tại Mỹ Đình, rồi ghi bàn duy nhất ở trận lượt về. Anh sau đó được vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải.

Ngoài danh hiệu cá nhân này, Theerathon còn dẫn đầu ở ba trong tổng số 8 chỉ số mà trang chủ AFF Cup 2022 công bố ngày 20/1. Thủ quân tuyển Thái Lan là cầu thủ kiến tạo tốt nhất, với 6 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn, nhiều hơn hai đường so với cầu thủ Malaysia Safawi Rasid đứng kế sau. Thủ quân Đỗ Hùng Dũng của tuyển Việt Nam xếp thứ ba với ba pha kiến tạo.

Theerathon được HLV Polking cho đá tự do. Anh nhiều lúc lùi sâu chơi trung vệ, lúc đá giữa sân, khi dạt biên tạt bóng và có khi lại áp sát khung thành đối phương tìm kiếm bàn thắng. Cầu thủ sinh năm 1990 điều tiết lối chơi của Thái Lan và anh là người có nhiều đường chuyền nhất giải với 697 đường, nhiều hơn 145 đường so với người xếp thứ hai và cũng là đồng đội ở tuyển Thái Lan là Kritsada Kaman. Đứng thứ ba và thứ tư cũng là hai cầu thủ đến từ đội vô địch, gồm Pansa Hemviboon (473 đường) và Sarach Yoooyen (455 đường). Vì vậy, Thái Lan chuyền nhiều nhất giải với 4.436 đường, nhiều hơn 329 đường so với đội xếp thứ hai là Việt Nam.

Theerathon cũng được thống kê là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất AFF Cup 2022. Anh tạo ra 30 cơ hội, hai người đồng đội Teerasil Dangda và Ekanit xếp hai vị trí sau với lần lượt là 13 và 12 lần tạo ra cơ hội. Hùng Dũng của tuyển Việt Nam cũng có 12 lần tạo ra cơ hội ghi bàn. Nguyễn Văn Quyết, dù ít được HLV Park Hang-seo sử dụng, cũng có vị trí thứ tư với 10 lần.

Chơi trong hệ thống có nhiều tiền vệ chuyền bóng tốt, Teerasil Dangda được hưởng lợi trong cuộc đua ghi bàn. Dù không đá hai trận chung kết do chấn thương, tiền đạo 34 tuổi cũng có 6 bàn, cùng Nguyễn Tiến Linh của Việt Nam chia sẻ ngôi Vua phá lưới. Vị trí thứ ba trong danh sách ghi bàn thuộc về tiền đạo Faissal Halim của Malaysia với 4 lần dứt điểm tung lưới đối phương.

Nhưng để ghi được nhiều bàn, các tiền đạo cũng cần chịu khó dứt điểm. Teerasil rất tích cực dứt điểm tại AFF Cup 2022, đứng đầu giải với 21 lần. Tính bình quân, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Việt Nam dứt điểm hiệu quả hơn khi cùng có 6 bàn từ 17 cú dứt điểm.

Đặng Văn Lâm lập kỷ lục với 6 trận sạch lưới liên tiếp tại AFF Cup 2022.

Tại AFF Cup 2022, Việt Nam là đội thủng lưới ít nhất với chỉ ba bàn thua. Thành tích này có công lao lớn của Đặng Văn Lâm, với 6 trận giữ sạch lưới, từ vòng bảng tới hết bán kết. Đây là thông số rất ấn tượng, bởi hai người xếp sau - Hassan Sunny của Singapore và Syihan Hazmi của Malaysia - chỉ có hai trận giữ sạch lưới. Tại giải năm nay, Thái Lan không ổn định ở vị trí thủ môn, do HLV Polking liên tục thay đổi. Vì vậy, trong danh sách giữ sạch lưới, đội bóng cứ chùa Vàng có hai cái tên là Kampol Pathomakkakul và Kittipong Phuthawchueak, cùng với 2 trận không để đối phương ghi bàn.

Văn Lâm giữ sạch lưới nhiều trận nhất, nhưng không phải là thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất. Người đứng đầu thống kê này là Haimie Abdullah Nyaring của Brunei với 31 lần cứu thua qua 4 trận đấu của đội tại vòng bảng. Thủ môn của Việt Nam đứng thứ tư với 16 pha.

Cặp trung vệ Anantaza Siphongphan và Nalongsit Chanhthalangsy của Lào dẫn đầu danh sách phá bóng thành công với 34 và 29 lần. Vị trí thứ ba thuộc về Shakir Hamzah của Singapore, cầu thủ có lần thứ năm tham dự AFF Cup.

Lâm Thỏa