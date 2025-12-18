Thẻ VIB tối ưu chi phí khi du lịch quốc tế

Thẻ VIB hỗ trợ khi du lịch quốc tế với phí ngoại tệ thấp, miễn phí phòng chờ cùng nhiều ưu đãi hàng không - khách sạn, giúp người dùng tối ưu chi phí và trải nghiệm.

Trong những năm gần đây, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt tăng trưởng mạnh. Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận hơn 4 triệu lượt người Việt xuất cảnh, tăng gần 54% so với cùng kỳ 2024.

Các chuyên gia đánh giá, song song với xu hướng dịch chuyển này, thói quen thanh toán cũng thay đổi rõ rệt. Người Việt ngày càng giảm sử dụng tiền mặt, thay vào đó ưu tiên thẻ quốc tế nhờ tính tiện lợi, an toàn và nhiều quyền lợi đi kèm như phí ngoại tệ thấp, tích điểm thưởng, tích dặm bay, ưu đãi phòng chờ sân bay, khách sạn, vé máy bay. Việc lựa chọn thẻ phù hợp vì vậy trở thành yếu tố giúp tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm du lịch.

Trong bối cảnh đó, thẻ Mastercard của VIB ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Tính đến đầu tháng 12/2025, tổng chi tiêu xuyên biên giới qua thẻ Mastercard VIB đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng khoảng 47% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp VIB được Mastercard trao hai giải thưởng gồm "Dẫn đầu về chi tiêu xuyên biên giới" và "Dẫn đầu về chi tiêu du lịch xuyên biên giới".

Theo đại diện ngân hàng, mức tăng trưởng phản ánh xu hướng du lịch quốc tế sôi động, đồng thời cho thấy sự ưu tiên của khách hàng đối với các dòng thẻ có chính sách phí và quyền lợi phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên. Trong nhóm sản phẩm dành cho khách hàng hay đi nước ngoài, thẻ tín dụng VIB Travel Élite được nhiều người lựa chọn nhờ phí giao dịch ngoại tệ từ 0%. So với mức phí phổ biến 2-3% trên thị trường, mức phí này giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể. Với chi tiêu khoảng 100 triệu đồng cho chuyến đi châu Âu, khoản tiết kiệm có thể tới 2-3 triệu đồng.

Ngoài yếu tố chi phí, chủ thẻ VIB Travel Élite còn được sử dụng phòng chờ sân bay trên toàn cầu và hưởng ưu đãi giảm giá lên đến 40% cho khách sạn, vé máy bay, tour du lịch, dịch vụ ẩm thực. Những quyền lợi này phù hợp với khách hàng thường xuyên đi công tác hoặc du lịch nhiều lần trong năm, khi lợi ích tích lũy gia tăng theo thời gian sử dụng.

Trong khi VIB Travel Élite tập trung vào tối ưu chi phí, dòng thẻ VIB Premier Boundless lại hướng đến việc biến mỗi giao dịch thành cơ hội tích lũy cho những chuyến bay tiếp theo. Thẻ áp dụng chương trình tích dặm Vietnam Airlines với tỷ lệ ưu đãi hấp dẫn. Mỗi khoản chi tiêu trong, ngoài nước đều được quy đổi thành dặm thưởng, giúp chủ thẻ nhanh chóng tích lũy đủ để đổi vé máy bay miễn phí, lợi thế lớn cho những người yêu thích du lịch và có kế hoạch bay thường xuyên.

Bên cạnh việc tích dặm, VIB Premier Boundless cũng mang đến các đặc quyền cao cấp, khi chủ thẻ được nâng cấp thành khách hàng Titan, Gold, Platinum của Vietnam Airlines. Thẻ cũng mang đến các đặc quyền như: hỗ trợ check-in, sử dụng phòng chờ sân bay và ưu đãi từ các đối tác hàng không - du lịch quốc tế. Với cách sử dụng hợp lý, khách hàng có thể tận dụng chi tiêu hằng ngày để phục vụ cho các chuyến đi tiếp theo.

Đối với khách hàng chưa sử dụng thẻ tín dụng, ngân hàng cung cấp các dòng thẻ thanh toán quốc tế như VIB Platinum và VIB Signature. Theo đó, chủ thẻ VIB Platinum được tặng hai lượt sử dụng phòng chờ miễn phí mỗi năm. Chủ thẻ VIB Signature được sử dụng 4 lượt phòng chờ miễn phí mỗi năm. Với mỗi 30 triệu đồng chi tiêu nước ngoài, khách hàng được tặng thêm một lượt sử dụng phòng chờ, số lượt tặng thêm không giới hạn.

Đặc biệt, thẻ VIB Platinum còn được tích điểm đến 5% cho giao dịch nước ngoài, hoàn tiền tối đa đến 10,8 triệu đồng mỗi năm. Thẻ VIB Signature tích điểm đến 5% cho giao dịch du lịch, mua sắm, ẩm thực, tối đa đến 10,8 triệu đồng một năm, phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi chỉ 1,1%.

Đại diện nhà băng cho biết, để gia tăng giá trị cho khách hàng, VIB liên tục mang đến những ưu đãi thiết thực cho từng bước trong hành trình du lịch. Chủ thẻ VIB được giảm đến 40% khi đặt vé máy bay, phòng khách sạn, mua tour trọn gói vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa tối ưu trải nghiệm.

