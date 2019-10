Vì sao Leclerc không thể vượt qua Bottas?

Thứ tư, 2/10/2019, 16:11 (GMT+7)

Sau khi Sebastian Vettel bỏ cuộc ở vòng 27 GP Nga, chiến thắng coi như nằm trong tầm tay Lewis Hamilton. Niềm hy vọng cuối cùng của Ferrari được đặt vào Leclerc. Tay đua Monaco vào pit ở vòng 30 để thay lốp mềm như hai đối thủ Mercedes. Chiến thắng chặng dường như nằm ngoài tầm với của Leclerc, nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng anh vượt qua Bottas để về thứ hai.

Leclerc giành pole lần thứ tư liên tiếp, nhưng không thể thắng hai chặng gần đây. Ảnh: XPB.

Có ba lý do để người hâm mộ đặt niềm tin vào Leclerc. Thứ nhất, tay đua 21 tuổi giành pole ở Sochi khi nhanh hơn Hamilton và Bottas lần lượt 0,402 giây và 1,004 giây. Thứ hai, Leclerc thay lốp mềm muộn hơn hai vòng so với đối thủ, dù ưu thế này không rõ ràng. Lý do cuối và cũng quan trọng nhất, chiếc SF90 mạnh hơn hẳn W10 trên những đường thẳng dài như ở Sochi.

Dữ liệu đo từ xa (telemetry data) cho thấy Leclerc nhanh hơn Bottas tối đa 31 km/h ở đoạn đường thẳng dẫn đến Turn 2 (338 km/h so với 307 km/h). Với chênh lệch đáng kể, Leclerc cố gắng núp gió rồi chờ DRS (hệ thống giảm lực cản gió) được kích hoạt để vượt qua Bottas. Sau khi DRS xuất hiện ở vòng 35, khoảng cách giữa Leclerc và Bottas chỉ là 0,8 giây. Tay đua 21 tuổi thậm chí còn nhanh nhất ở khu vực (sector) một, vốn chủ yếu là đường thẳng. Anh vẫn không thể đưa xe ngang bằng Bottas. Cứ sau khoảng năm vòng dùng hết tốc lực, Leclerc lại giảm tốc độ khoảng một, hai vòng để làm mát động cơ. Làm mọi cách nhưng anh vẫn không vượt được Bottas.

Lý do Leclerc không thể vượt qua Bottas ở cuối đường thẳng đến Turn 2 nằm ở góc cua ngay trước khi bước vào đường thẳng đó. Ở Turn 16 và 18, Leclerc chậm hơn Bottas lần lượt 11 km/h và 9 km/h. Việc bị chậm lại ở những góc cua 90 độ như vậy khiến khoảng cách giữa Leclerc và Bottas bị nới rộng. Ưu thế trên đường thẳng dài của anh cũng không đủ để bù đắp.

Leclerc không thể vượt Mercedes dù nhanh hơn hẳn trên đường thẳng dài. Mercedes nhỉnh hơn Ferrari không nhiều ở góc cua hẹp. Nhưng con số đó sẽ đáng kể nếu tính ở 12 góc cua. Ảnh: XPB.

SF90 thua W10 trên góc cua hẹp và trung bình đã là thực trạng từ đầu mùa với Ferrari. Họ đã cải thiện được phần nào điểm yếu về lực ép xuống kể từ GP Singapore, nhưng dữ liệu từ Sochi cho thấy hai đội vẫn còn khoảng cách không nhỏ.

Sochi còn một đường thẳng dài, nằm giữa Turn 10 và Turn 13. Leclerc cũng nhanh hơn Bottas đến tối đa 18 km/h. Nhưng ở Turn 10 góc 90 độ, Leclerc chậm hơn Bottas 5 km/h. Đó là chưa kể anh phải chịu luồng khí nhiễu (dirty air) từ xe Bottas phía trước, nên tăng tốc chậm hơn đối thủ ở phần đầu đường thẳng dài. Sochi có 18 góc cua, trong đó có 12 góc 90 độ. Trong khi nó chỉ có hai đoạn đường thẳng dài. Ưu thế trên đường thẳng của Leclerc thấy rõ, nhưng mất mát tốc độ tổng cộng ở 12 góc cua cũng không nhỏ.

Cơ hội còn lại của Leclerc nằm ở Turn 3 hình nửa vòng tròn, khi đỉnh điểm anh nhanh hơn Bottas 11 km/h. Nhưng, vượt mặt ở góc cua đặc thù như vậy đòi hỏi kỹ năng cao.

Hình dáng đường đua Sochi. Ảnh: Racefans.

Xuân Bình tổng hợp