Vettel chiến thắng ở Grand Prix Singapore

Vettel đạt thành tích một giờ 58 phút 33,667 giây, nhanh hơn người về nhì - đồng đội Charles Leclerc - 2,641 giây. Đã 392 ngày kể từ lần gần nhất Vettel lên bục cao nhất ở podium - tại chặng đua Bỉ 2018. Vị trí thứ ba ở GP Singapore thuộc về Max Verstappen với 3,821 giây kém Vettel. Hai tay đua Mercedes - Lewis Hamilton và Valtteri Bottas - chỉ lần lượt đứng thứ tư và năm.

"Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ vì những chặng đua vừa qua không khiến tôi hài lòng", Vettel nói sau cuộc đua. "Thật tuyệt khi nhận được vô vàn lời động viên và ủng hộ từ họ. Điều đó tiếp thêm động lực để tôi cố gắng hết sức mang về chiến thắng".

Vettel (xe số 5) đang có năm chiến thắng ở Singapore, nhiều nhất lịch sử. Ảnh: XPB.

Lần đầu tiên trong lịch sử GP Singapore, hai tay đua của một đội chia sẻ hai vị trí đầu tiên. Trước thềm chặng đua Đông Nam Á, ít người nghĩ rằng Ferrari có thể cạnh tranh với Mercedes hay Red Bull. Ngay cả sau ngày đua thử đầu tiên hôm 20/9, Ferrari cũng lép vế so với hai đối thủ. Nhưng, đội đua Italy lột xác kể từ vòng phân hạng. Leclerc giành pole trong khi Hamilton bị kẹp giữa hai tay đua Ferrari.

Vettel cố gắng vượt mặt Hamilton sau khi xuất phát ở vị trí thứ ba. Có thời điểm hai xe vươn lên ngang nhau nhưng Hamilton có lợi thế ở làn trong, vào cua nhanh hơn. Nếu như sáu vị trí đầu tiên không đổi sau khi xuất phát, các vị trí sau có bất ngờ. Carlos Sainz (McLaren) va chạm với Nico Hulkenberg (Renault). Cả hai phải vào pit ngay lập tức, trong đó lốp sau của Sainz bị hỏng nặng. Tay đua Tây Ban Nha mất tới 70 giây ở pit.

Đột biến bắt nguồn từ khi Vettel và Verstappen lần đầu vào pit ở vòng 20. Leclerc cũng vào pit sau đó một vòng nhưng sau khi rời pit, anh ở sau đồng đội. Đây là lý do chính khiến tay đua 21 tuổi của Ferrari không thể thắng chặng thứ ba liên tiếp.

Leclerc (thứ hai từ trái sang) không vui khi chỉ về nhì dù giành pole. Ảnh: Reuters.

Mercedes đề nghị Hamilton chưa cần vào pit ngay, đề phòng trường hợp xe an toàn xuất hiện giúp tay đua Anh thay lốp mà không sợ bị các đối thủ bỏ xa. Nhưng, bộ lốp mềm của Hamilton đến giới hạn mà xe an toàn chưa xuất hiện, khiến anh phải vào pit ở vòng 26. Hamilton rời pit thành công khi ở ngay trên Bottas và Albon. Ở vòng 28 khoảng cách giữa Vettel và Hamilton là 7,874 giây, nhưng đương kim vô địch không dễ rút ngắn cách biệt do có nhiều đối thủ phía trước.

Đến vòng 34, các tay đua của ba đội dẫn đầu trở lại top 6, với thứ tự lần lượt là Vettel, Leclerc, Hamilton, Bottas, Verstappen và Albon.

Điều mà Hamilton từng chờ đợi chỉ đến ở vòng 36, khi George Russel va chạm với Romain Grosjean và bị đâm vào tường ở Turn 8. Tài năng trẻ của Williams phải dừng cuộc chơi, khiến xe an toàn xuất hiện. Điều này xảy ra trong cả 12 chặng đua F1 Singapore đã qua. Mất 12 phút và năm vòng đua, ban tổ chức mới đưa được xe của Russell ra ngoài cho cuộc đua tiếp tục.

Leclerc tìm cách rút ngắn khoảng cách với Vettel, và có thời điểm anh vào đến khu vực có thể kích hoạt DRS. Nhưng, xe an toàn một lần nữa xuất hiện ở vòng 44, khi chiếc RP19 của Sergio Perez gặp vấn đề động cơ và dừng trên đường đua ở Turn 14. Tay đua Mexico phải bỏ cuộc và cuộc đua một lần nữa tạm hoãn. Sau 10 phút, cuộc đua tiếp tục ở vòng 48.

Một khúc cua trên đường đua Singapore tối 22/9. Ảnh: .XPB.

Trước vòng 48, Leclerc nói qua bộ đàm rằng anh muốn được hỗ trợ động cơ tốt nhất để vượt qua Vettel. Tay đua Monaco giành pole nhưng phải đứng sau đồng đội với chiến thuật từ Ferrari. Một lần nữa, anh rút khoảng cách với đàn anh xuống dưới một giây, nhưng xe an toàn lại không cho phép Leclerc vượt qua đàn anh. Ở vòng 50, Kimi Raikkonen va chạm với Daniil Kvyat ở Turn ... và phải bỏ cuộc. Cờ vàng được phất lên lần thứ ba trong chặng đua. Lần này, Raikkonen đã đưa xe vào vị trí an toàn để chặng đua tiếp tục chỉ sau ba phút.

Thời gian còn lại không đủ để Hamilton hay Leclerc vượt qua Vettel. Tay đua Đức không mắc sai lầm nào trên đường về đích. Anh thậm chí gia tăng khoảng cách với đồng đội trong những vòng cuối. Hamilton cũng cố vượt qua Verstappen nhưng bất thành.

Kết quả chặng

TT Số xe Tay đua Đội Số vòng Thời gian Điểm 1 5 Sebastian Vettel Ferrari 61 1:58:33,667 25 2 16 Charles Leclerc Ferrari 61 +2,641s 18 3 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 61 +3,821s 15 4 44 Lewis Hamilton Mercedes AMG 61 +4,608s 12 5 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG 61 +6,119s 10 6 23 Alexander Albon Red Bull Racing Honda 61 +11,663s 8 7 4 Lando Norris McLaren Renault 61 +14,769s 6 8 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 61 +15,547s 4 9 27 Nico Hulkenberg Renault 61 +16,718s 2 10 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 61 +17,855s 1 11 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 61 +35,436s 0 12 55 Carlos Sainz McLaren Renault 61 +35,974s 0 13 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 61 +36,419s 0 14 3 Daniel Ricciardo Renault 61 +37,660s 0 15 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 61 +38,178s 0 16 88 Robert Kubica Williams Mercedes 61 +47,024s 0 17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 61 +86,522s 0 - 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 49 Bỏ cuộc 0 - 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 42 Bỏ cuộc 0 - 63 George Russell Williams Mercedes 34 Bỏ cuộc 0

Xuân Bình (từ Singapore)