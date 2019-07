Verstappen về nhất, Mercedes thảm bại trên sân nhà

Thứ hai, 29/7/2019, 07:02 (GMT+7)

Max Verstappen mừng chiến thắng ở chặng đua được xem như sân nhà của Mercedes hôm qua.

Valtteri Bottas phải bỏ cuộc do tai nạn khi đang chạy ở vị trí thứ nhì còn người đồng đội Lewis Hamilton may mắn có 2 điểm dù chỉ về đích thứ 11 do Kimi Raikkonen và Antonio Giovinazzi bị cộng thêm 30 giây sau khi chặng đua kết thúc. Dù vậy, đây có lẽ là chặng đua đáng buồn nhất của Mercedes sau nhiều năm đại thành công, mắc hàng loạt lỗi với mặt đường trơn trượt tại đường đua sân nhà, nhất là trong dịp kỷ niệm 125 năm Mercedes tham dự làng đua xe thể thao và đây là chặng đua F1 thứ 200 của đội đua nước Đức.

Mercedes thảm bại chính là cơ hội vàng cho các tay đua còn lại. Max Verstappen có một chặng đua thăng hoa khi thể hiện kỹ năng thi đấu thượng thừa dưới điều kiện thi đấu khắc nghiệt và thay đổi liên tục, qua đó giành chiến thắng thứ hai kể từ đầu mùa. Sebastian Vettel tận dụng triệt để việc xe an toàn 6 lần được triển khai và các tay đua về pit tới 5 lần, để leo một mạch từ vị trí xuất phát thứ 20 lên vị trí thứ 2 chung cuộc với hàng loạt pha vượt mặt ấn tượng, đặc biệt là trong khoảng 5 vòng đua cuối. Daniil Kvyat xóa tan những ký ức buồn kể từ khi bị Red Bull sa thải bằng thành tích về thứ 3, sau hơn 3 năm vắng bóng trên bục podium.

Max Verstappen về nhất tại Đức GP 2019

Sự xuất sắc của Verstappen, chặng đua thảm bại của Mercedes và nỗ lực cố gắng đáng khen ngợi của Vettel không thể che giấu việc Ferrari vẫn tiếp tục thể hiện sự yếu kém trên đường đua Hockenheim. Vettel và đàn em Charles Leclerc có các kết quả thuận lợi ở những vòng đua thử, tuy nhiên kết quả phân hạng lại là một thảm họa. Vấn đề động cơ khiến Leclerc chỉ giành quyền xuất phát thứ 10 còn Vettel đứng tận cuối cùng đoàn đua.

Sang cuộc đua chính thức, lại đến sự tinh nhạy và quyết đoán về chiến thuật sử dụng lốp của Ferrari được đặt dấu hỏi lớn. Leclerc lao thẳng ra lề đường ở vòng 27 khi đang đứng thứ nhì. Lúc này, mặt đường vẫn khá trơn trượt, đáng lẽ tay đua người Pháp nên tiếp tục sử dụng lốp trung gian, việc vào pit và chuyển sang dùng lốp mềm khiến Leclerc mất lái ở góc cua áp chót, chiếc xe SF60 lao thẳng ra bãi sỏi, chặng đua tưởng chừng thuận lợi của Ferrari bỗng chốc vụt tan.

Trái với Leclerc, Verstappen có một chặng thi đấu xuất sắc cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật. Sau hàng loạt tình huống xe an toàn xuất hiện ở nửa non chặng đua, tay đua người Hà Lan vẫn vững vàng trong top 3 ngay sau bộ đôi Mercedes, dù có vài tình huống mất lái nhưng Verstappen làm chủ thay vì lao thẳng ra bãi sỏi như Leclerc, Hulkenberg và Hamilton.

Chiếc xe của Hamilton bị hư hỏng sau khi đâm vào bãi sỏi. Ảnh: AFP.

Cuộc đua của Mercedes bắt đầu làm tăm tối khi Hamilton mất lái ở góc cua áp chót tại vòng 29, lao ra lề và đâm vào tường. Tuy nhiên, tay đua người Anh vẫn đủ sức trở lại đường đua dù phải trở về pit để thay cánh trước rồi bị phạt 5 giây do chạy sai làn, trước khi mất tới hơn 50 giây để các thợ máy sửa chữa và thay lốp. Việc Hamilton bị tai nạn khiến các thợ máy Mercedes bất ngờ và không kịp chuẩn bị lốp.

Hamilton đã trở lại đường đua ở vị trí 5 và sau khi xe an toàn rút khỏi đường đua, tay đua người Anh sớm vượt qua Alexander Albon và sau đó Hulkenberg để leo lên thứ ba. Ít vòng sau, lại đến lượt Hulkenberg phải bỏ cuộc, xe an toàn xuất hiện, trong khi Verstappen thay bộ lốp mới thì Hamilton vẫn quyết định dùng lại lốp cũ.

Khi xe an toàn đã rút đi ở vòng 46, mặt đường dần khô ráo, các tay đua lại về pit để chuyển sang lốp khô, việc Mercedes cho Hamilton thay lốp muộn hơn Bottas và Verstappen 1 vòng đã khiến tay đua người Anh tụt sâu xuống vị trí thứ 12. Những nỗ lực sau đó càng khiến Hamilton gặp khó hơn khi một cú mất lái ở Turn 1 vòng 53 khiến tay đua của Mercedes càng lún sâu ở nhóm cuối. Anh buộc phải về pit chuyển sang lốp mới. Hy vọng có điểm gần như không còn với Hamilton.

Chiếc xe của Hamilton ở trong pit stop gần một phút.

Đây là cơ hội vàng để Bottas rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng cá nhân. Tuy nhiên, chỉ vài vòng sau đến lượt tay đua người Phần Lan mắc lỗi ở vòng 56 khi đang đứng thứ nhì. Pha mất lái ở vòng áp chót nhiều khả năng khiến Bottas mất cơ hội đua tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay, một sai lầm có lẽ khá đắt giá. Việc xe an toàn xuất hiện là cơ hội để Hamilton leo lên vị trí thứ 11 trước khi bất ngờ có được 2 điểm do án phạt với các tay đua trong top 10.

Minh Phương