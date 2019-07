Ngày giông bão của Lewis Hamilton ở chặng đua nước Đức

Cuộc đua bắt đầu với chiếc xe an toàn (safety car) do mặt đường úng nước. Hamilton tỏ ra không khỏe từ vòng phân hạng, khi anh bị cảm cúm và đau họng. Nhiệt độ tại Hockenheim giảm mạnh từ thứ Sáu (39 độ C) đến Chủ nhật (22 độ C). Nhưng, tay đua người Anh vẫn xuất phát tốt, trong khi Verstappen sớm tụt lại.