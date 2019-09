Hamilton nhanh hơn Verstappen ở Singapore GP

Thứ bảy, 21/9/2019, 06:38 (GMT+7)

Hamilton đạt fastest-lap sau một phút 38,773 giây ở vòng đua thử hai (FP2), nhanh hơn Max Verstappen (đội Red Bull) 0,184 giây. Nhanh thứ ba là Sebastian Vettel với 0,818, chậm hơn Hamilton. Vị trí thứ tư đến thứ sáu cũng có trật tự đội đua như ba người dẫn đầu. Các tay đua đều đạt thành tích tốt nhất trên lốp mềm.

Thành tích ở FP2 cho thấy Mercedes nhiều cơ hội giành pole hơn cả. Mercedes, Red Bull và Ferrari lần lượt nhanh nhất ở những góc cua tốc độ thấp, trung bình và cao. Nhưng đường đua Marina Bay sở hữu nhiều góc hẹp, tốc độ thấp và phù hợp với chiếc W10.

Mercedes nhanh nhất ở đường đua Marina Bay hôm 20/9. Ảnh: Xuân Bình.

"Tôi rất hạnh phúc với kết quả này", Hamilton nói trong họp báo sau FP2. "Đã lâu rồi tôi mới thấy thoải mái đua như lúc này. Nhưng Red Bull cũng rất nhanh ở Marina Bay. Họ không chậm hơn chúng tôi nhiều. Không rõ Red Bull có thể cải thiện tốc độ hay không, còn Mercedes vẫn còn có thể tiến bộ hơn".

Verstappen, 21 tuổi, cũng hài lòng với vị trí thứ hai sau Hamilton. "Hôm nay là ngày đẹp trời. Do vướng các xe trước mắt khi dùng lốp mềm, tôi chỉ nhanh hơn 0,2 giây so với khi dùng lốp cứng. Điều này có nghĩa chiếc RB15 có thể đạt thành tích tốt hơn ở vòng phân hạng. Kết quả Singapore GP phụ thuộc 95% vào vòng phân hạng và tôi đang hào hứng", anh nói.

Thống kê từ Formula1.com cho thấy Hamilton vẫn có nhiều khả năng thắng chặng, dựa vào dự đoán tốc độ ở vòng đua chính. Thử thách lớn hơn với Hamilton được cho là xe an toàn. Kể từ khi F1 đến với Singapore năm 2008, năm nào xe an toàn cũng xuất hiện. Những góc cua khó liền kề, với lề đá cao khiến các tay đua dễ gặp nạn. Ở FP1, Valtteri Bottas (Mercedes) bị cua non ở Turn 19 và đâm vào tường. Sau đó, Alexander Albon phanh ở Turn 10 nhưng bị khoá lốp lao vào rào chắn. Xe an toàn xuất hiện có thể thay đổi chiến thuật của các đội.

Vòng phân hạng Singapore GP diễn ra lúc 20h ngày 21/9 (giờ Hà Nội).

Xuân Bình (từ Singapore)