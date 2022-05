The Sailing Bay - tâm điểm thương mại của Hon Thom Paradise Island

The Sailing Bay có giá trị thương mại lớn nhờ vị trí đắc địa bên Bãi Trào, giữa tòa nhà Cánh Buồm và vịnh du thuyền của dự án Hon Thom Paradise Island.

Phân khu The Sailing Bay thuộc hợp phần Sun Iconic Hub của siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island tại Hòn Thơm, Phú Quốc. Phân khu là nơi quy tụ hệ thống biệt thự thương mại Commercial Villa và Boutique Hotel số lượng giới hạn với phong cách thiết kế mang cảm hứng nhiệt đới, được quy hoạch ôm trọn đường bờ biển hình cánh cung của Bãi Trào.

Tâm điểm của Hon Thom Paradise Island

Hình ảnh của The Sailing Bay trong tương lai khiến người ta liên tưởng đến những đảo quốc nổi tiếng như Monaco hay Bahamas. Khi đến thăm Monaco, nơi có tỷ lệ triệu phú và tỷ phú trên số dân cao nhất thế giới, du khách sẽ bắt gặp những con đường quanh co đầy tính nghệ thuật, hai bên là những căn nhà phố, cao ốc nằm san sát, kinh doanh đủ mặt hàng hạng sang. Các nhãn hàng cao cấp xuất hiện ở mọi con đường, góc phố. Trong khi đó, tại quần đảo Bahamas, du khách cũng bị hút hồn bởi nhịp sống sôi động tại các cảng tàu du lịch, nơi quy tụ những khu phố mua sắm, những cửa hàng, bảo tàng, chợ đồ lưu niệm,...

Khung cảnh của những thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng này sẽ sớm được tái hiện ngay tại Hòn Thơm – nơi đang được Sun Group phát triển siêu tổ hợp giải trí – nghỉ dưỡng – đầu tư Hon Thom Paradise Island.

The Sailing Bay là tọa độ thương mại sôi động của Hon Thom Paradise Island. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Tận dụng lợi thế địa hình dốc tự nhiên nương theo triền đồi thoải dần xuống biển, các kiến trúc sư đã bố trí hệ thống biệt thự thương mại Commercial Villa và Boutique Hotel với đa dạng loại hình từ 3,5 – 8 tầng, sở hữu tầm view khoáng đạt về phía biển và các công trình biểu tượng. Thiết kế phong cách nhiệt đới, chú trọng các đường cong, tối đa không gian thiên nhiên rộng mở tại mỗi góc ban công, ô cửa biệt thự giúp khai thác tối ưu vị trí ngắm nhìn hoàng hôn của The Sailing Bay.

Sở hữu loạt tiện ích như mega mall, trung tâm giải trí trong nhà, night club và vô số trò chơi giải trí trên mặt nước... cũng biến The Sailing Bay thành điểm tụ của du khách, dù với mục đích nghỉ dưỡng hay trải nghiệm mua sắm, giải trí.

Chuỗi biệt thự thương mại Commercial Villa nằm ôm trọn các cung đường kết nối đến Tòa nhà Cánh Buồm. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Nhờ vị trí đắc địa, The Sailing Bay sở hữu tầm view thu trọn biển trời. Đồng thời, phân khu cũng mang tiềm năng thương mại lớn, khi hút lượng khách khổng lồ đến vui chơi, trải nghiệm, check-in tại Tòa nhà Cánh Buồm – công trình biểu tượng của Hon Thom Paradise Island, cùng bến du thuyền – "cửa ngõ" đón dòng khách thượng lưu đến với Đảo Thiên Đường.

Nếu hệ thống shophouse sát biển mang cảm hứng thiết kế Santorini tạo nên hồn cốt của phân khu The Santo Port, thì phân khu The Sailing Bay được đánh giá là "con đường tơ lụa" dẫn dắt du khách từ cảng tàu và các khu vực khác của đảo Hòn Thơm đến trải nghiệm Tòa nhà Cánh Buồm – biểu tượng mới của đảo Ngọc.

Sức hút của The Sailing Bay

Theo đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), giống như hấp lực của Cầu Vàng (Đà Nẵng) hay tới đây là Cầu Hôn (Phú Quốc), công trình biểu tượng Tòa nhà Cánh Buồm tại Hon Thom Paradise Island sẽ là điểm nhấn thu hút khách thượng lưu đến "đảo thiên đường" Hòn Thơm. Tọa lạc ở nơi tiếp giáp giữa núi đồi, biển cả và những ghềnh đá tự nhiên, Tòa nhà Cánh Buồm lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm no gió vươn ra biển lớn, sở hữu nhiều tiện ích như phòng khách sạn hạng sang, nhà biểu diễn nghệ thuật, bể bơi vô cực, sky club... Trong tương lai, công trình này được dự báo sẽ là thỏi nam châm thu hút du khách, lan tỏa sức nóng tới các bất động sản lân cận.

Các căn Boutique Hotel số lượng giới hạn nằm tại vị trí cao nhất với tầm view biển đắt giá. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Hệ thống Commercial Villa và Boutique Hotel tại The Sailing Bay sẽ là nơi được hưởng lợi kép nhờ nằm kế bên Tòa nhà Cánh Buồm. Đây vừa là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng bên Bãi Trào, vừa dễ dàng khai thác các mô hình kinh doanh thương mại như mini hotel, ẩm thực, hiệu thời trang, cửa hàng lưu niệm... do nằm trên các cung đường di chuyển đến Tòa nhà Cánh Buồm. The Sailing Bay dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trú hạng sang của khách thượng lưu, tận hưởng đầy đủ trải nghiệm tại hợp phần Sun Iconic Hub như biển Bãi Trào, Tòa nhà Cánh Buồm, khu phố shophouse mang dấu ấn Santorini cùng chuỗi tiện ích đa dạng...

The Sailing Bay khi hoàn thiện sẽ mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng cho giới thượng lưu. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Đại diện Sun Property cho biết, The Sailing Bay sẽ hoàn thiện bức tranh hạ tầng cho Bãi Trào, vốn được thiên nhiên ưu đãi về cảnh quan nhưng lại thiếu hụt các dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu tận hưởng đa dạng của du khách. "Chủ nhân sở hữu bất động sản tại The Sailing Bay sẽ là những người đi trước đón đầu khi nắm trong tay khối tài sản hữu hạn nhưng khả năng sinh lời lớn, bởi lượng khách đổ về Hòn Thơm sẽ không ngừng tăng trưởng thời gian tới", đại diện đơn vị chia sẻ.

Song hành với việc đầu tư những khu phố mua sắm thương mại sầm uất tại Sun Iconic Hub, Sun Group đang bổ sung thêm nhiều hạng mục vui chơi giải trí cho công viên Sun World Hon Thom Nature Park ngay trên đảo. Đồng thời hàng loạt tiện ích mới cũng dự kiến triển khai đồng bộ để đưa Hòn Thơm trở thành "thiên đường có thật".

Hoài Phương