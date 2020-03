Tỷ lệ tử vong nCoV có thể thấp hơn ước tính của WHO

Các chuyên gia cho biết khoảng 0,66% người có thể chết vì nCoV, thấp hơn ước tính 3,4% của WHO, nhưng cao hơn cúm.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Lancet ước tính khoảng 0,66% người nhiễm nCoV sẽ chết, thấp hơn ước tính 3,4% của WHO do có tính đến các ca bệnh nhẹ thường không được chẩn đoán và xét nghiệm. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong do nCoV cao hơn cúm, với 0,1% người nhiễm bị chết.

Khi không tính các ca nhiễm nCoV không được xét nghiệm, tỷ lệ tử vong vì nCoV trong nghiên cứu của Lancet là 1,38%, phù hợp hơn một số báo cáo trước đó. Tỷ lệ tử vong hiện tại thường được tính trên các ca nhiễm nCoV được xác nhận nên có xu hướng nghiêm trọng hơn và gây chú ý cho nhân viên y tế. Các ca nhiễm nCoV không có triệu chứng hoặc các ca bệnh nhẹ có thể không được thống kê.

Nhân viên y tế giúp đồng nghiệp mặc trang phục bảo hộ tại một trung tâm y tế ở Jericho, New York ngày 21/3. Ảnh: AFP.

Tỷ lệ tử vong vì nCoV ở nhóm người trên 80 tuổi khoảng 7,8%, trong khi đó rất hiếm trẻ em dưới 9 tuổi chết vì nCoV, với tỷ lệ chỉ 0.00161%. Với nhóm tuổi dưới 40, tỷ lệ tử vong không vượt quá 0,16%. Thanh niên được coi là nhóm có nguy cơ thấp nhất với tỉ lệ dao động trong khoảng 0,1-0,2%, nghĩa là trong 1.000 người nhiễm nCoV, một hoặc hai người có thể chết.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rất khó để ước tính tỷ lệ tử vong do virus trong một đại dịch. Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày qua, Mỹ và châu Âu là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất từ đại dịch.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019. 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19 với hơn 780.000 ca nhiễm nCoV, hơn 37.000 người chết và hơn 165.000 người đã hồi phục. Mỹ, Italy và Tây Ban Nha là ba nước ghi nhận số ca nhiễm nCoV cao nhất thế giới.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)