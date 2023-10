Thế giới phẫn nộ với tội ác trong vụ tấn công bệnh viện Gaza

Hàng loạt quốc gia, tổ chức quốc tế lên án vụ tập kích bệnh viện ở Dải Gaza khiến ít nhất 500 người chết, kêu gọi làm rõ tội ác chống lại dân thường này.

Bệnh viện Al-Ahli ngày 17/10 bị tập kích, lực lượng Hamas đang kiểm soát Dải Gaza cho rằng quân đội Israel là bên chịu trách nhiệm. Hamas cho biết ít nhất 500 người đã thiệt mạng, hầu hết là người sơ tán. Israel bác bỏ cáo buộc.

Tổng thống Palestine Mamoud Abbas ngày 18/10 mô tả sự việc là "vụ thảm sát chiến tranh ghê tởm" không thể tha thứ. "Israel đã vượt lằn ranh đỏ... Chúng tôi sẽ không rời đi hay cho phép bất kỳ ai trục xuất chúng tôi khỏi khu vực", ông Abbas bổ sung.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ phẫn nộ và đau buồn trước tổn thất sinh mạng tại bệnh viện Al-Ahli. "Mỹ kiên quyết ủng hộ bảo vệ sinh mạng dân thường trong xung đột. Chúng tôi chia buồn với những bệnh nhân, nhân viên y tế và người vô tội bị thương hoặc thiệt mạng trong thảm kịch này", ông nói.

Tổng thống Biden đã khởi hành và dự kiến đến Israel hôm nay. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Nhà Trắng John Kirby cho biết ông Biden dự định hỏi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "một số câu hỏi trực diện, với tư cách là người bạn của Israel" liên quan chiến dịch của Tel Aviv trong cuộc chiến với Hamas.

Nạn nhân trong vụ tập kích bệnh viện Al-Ahli được chuyển đến bệnh viện Al-Shifa ở Gaza City, Dải Gaza, ngày 17/10. Ảnh: Al Jazeera

Ông Biden vốn có kế hoạch đến Jordan sau khi thăm Israel để họp thượng đỉnh 4 bên với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Vua Jordan Abdullah II. Tuy nhiên, các nước đều thông báo lịch trình này bị hủy sau khi xảy ra vụ tập kích.

Theo Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi, sự kiện sẽ được tổ chức khi các bên có thể thống nhất chấm dứt "cuộc chiến tranh và thảm sát nhằm vào người Palestine". Ông cáo buộc Israel đang đẩy khu vực "đến bờ vực thẳm".

Iran, bên ủng hộ Hamas, đổ lỗi cho Mỹ và Israel trong sự việc. "Ngọn lửa từ những quả bom Mỹ - Israel rơi xuống các nạn nhân Palestine tại bệnh viện ở Gaza sẽ sớm nuốt trọn chính quyền Do Thái", Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi sự việc là "tội ác chiến tranh" và cho rằng Mỹ gián tiếp chịu trách nhiệm. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy cho biết nước này sẽ bổ sung nội dung lên án vụ tập kích vào nghị quyết do Brazil soạn thảo, dự kiến được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an ngày 18/10.

Anh, Pháp, Ai Cập cùng một số quốc gia khác cũng lên án vụ tập kích bệnh viện Al-Ahli, kêu gọi điều tra làm rõ bên phải chịu trách nhiệm.

WHO cho biết bệnh viện Al-Ahli đang hoạt động, có bệnh nhân và người chăm sóc y tế, những người đi sơ tán cũng trú ẩn tại đó. Đây là một trong số 20 bệnh viện ở miền bắc Gaza nằm trong khu vực quân đội Israel yêu cầu sơ tán hôm 13/10. WHO cho rằng việc sơ tán không thể thực hiện trong bối cảnh an ninh hiện tại, nhiều bệnh nhân nguy kịch và thiếu nguồn lực.

"WHO kêu gọi lập tức kích hoạt sự bảo vệ dành cho dân thường và cơ sở y tế. Cần đảo ngược lệnh sơ tán. Luật nhân đạo quốc tế cần được tuân thủ, nghĩa là cơ sở y tế cần được chủ động bảo vệ và không bị nhắm đến", tổ chức này bổ sung.

Các bác sĩ trả lời truyền thông tại bệnh viện Al-Shifa, nơi tập trung thi thể người thiệt mạng trong vụ tập kích bệnh viện Al-Ahli ngày 17/10. Ảnh: AFP

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảm thấy kinh hoàng trước sự việc. Cao ủy về nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk lên án vụ tập kích, gọi đây là hành động không thể chấp nhận được.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel nói tấn công vào hạ tầng dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế. Quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết thông tin bệnh viện Al-Ahli bị tập kích "làm gia tăng sự kinh hoàng của thảm kịch đang diễn ra trước mắt chúng ta suốt nhiều ngày qua".

Bệnh viện ở Dải Gaza bị tập kích Vụ tập kích bệnh viện Al-Ahli ngày 17/10. Video: Al Jazeera

Trong khi đó, Israel nhấn mạnh họ không gây ra vụ tấn công. "Toàn thế giới nên biết rằng chính những kẻ khủng bố tàn bạo ở Gaza đã tấn công bệnh viện, không phải Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói. "Họ sát hại tàn bạo trẻ em của chúng tôi, và cũng sát hại trẻ em của chính họ".

IDF cho biết phân tích từ hệ thống tác chiến cho thấy một loạt rocket "được những kẻ khủng bố ở Dải Gaza phóng đã bay qua khu vực gần Al-Ahli vào thời điểm bệnh viện trúng đòn". Israel cáo buộc thủ phạm là nhóm cực đoan Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ), đồng minh của Hamas. IJP bác bỏ cáo buộc từ Israel, nói thông tin từ IDF là "những lời dối trá".

IDF cho biết họ sẽ công bố thêm bằng chứng để chứng minh lập luận của mình.

Vị trí bệnh viện Al-Ahli ở Dải Gaza. Đồ họa: AFP

Vụ tập kích bệnh viện Al-Ahli là sự việc có thương vong lớn nhất sau khi xung đột Hamas - Israel bùng phát. Quân đội Israel không kích Dải Gaza từ ngày 7/10 để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas cùng ngày trước đó. Tính đến ngày 17/10, giao tranh giữa hai bên đã khiến khoảng 4.400 người thiệt mạng, ít nhất 16.000 người bị thương.

Israel đã bao vây hoàn toàn Gaza, cắt nguồn cung điện, lương thực và nhiên liệu. Dải Gaza là nơi có 2,3 triệu dân Palestine sinh sống, vốn phụ thuộc vào các nguồn tiếp tế từ bên ngoài qua lãnh thổ Israel. Israel ngày 13/10 yêu cầu 1,1 triệu dân thường ở miền bắc Dải Gaza sơ tán về phía nam, trong bối cảnh IDF chuẩn bị mở chiến dịch quân sự vào khu vực.

Một quan chức IDF ngày 17/10 cho biết quân đội Israel đã tập kích khoảng 5.000 mục tiêu Hamas kể từ ngày 7/10, nhưng cũng đã hủy nhiều cuộc tập kích khác để tránh thương vong cho dân thường Palestine.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)