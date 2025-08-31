Thanh niên 2 lần bị cảnh sát dỏm thao túng tâm lý, phá két lấy vàng

Hải PhòngĐược cha mẹ chỉ rõ nhóm cảnh sát gọi điện hăm dọa "bắt giam" là lừa đảo, song nam thanh niên vẫn bị chúng thao túng, phá két sắt lấy vàng đem bán để "nộp cho cơ quan điều tra".

Sự việc được phát hiện vào chiều 29/8 khi Công an phường An Biên nhận được tin báo từ tiệm vàng trên đường Hàng Kênh, về việc Đức, 17 tuổi, mang gần 3 cây vàng đến bán với biểu hiện lo lắng, bất thường.

Chủ tiệm sau đó tìm cách giữ chân người này cho đến khi lực lượng chức năng có mặt. Công an phường An Biên cũng liên hệ với gia đình để phối hợp xử lý, đảm bảo an toàn tài sản và tâm lý cho Đức.

Cậu cho biết đã lấy vàng của bố mẹ đi bán để "nộp vào tài khoản của cơ quan điều tra, chứng minh mình không tham gia đường dây mua bán ma túy".

Nam thanh niên phá két lấy vàng của gia đình mang đi bán theo hướng dẫn kẻ lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Đức kể, sáng 28/8 nhận được cuộc gọi từ người xưng là cán bộ Công an TP HCM, thông báo cậu bị tình nghi là mắt xích trong đường dây mua bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia. Hắn sau đó gọi video, cho thấy hình ảnh mặc trang phục cảnh sát và một người là "shipper" bị còng tay, ngồi trong căn phòng như trụ sở công an. Tưởng thật, Đức khẳng định không liên quan tội phạm.

Gã mặc đồ cảnh sát yêu cầu Đức phải gọi cho bố mẹ chuyển khoản 800 triệu đồng vào cơ quan điều tra để "chứng minh dòng tiền sạch", sau khi kết thúc điều tra, nếu vô can sẽ được trả lại. Trường hợp không thực hiện, Đức sẽ bị bắt ngay lập tức.

Đức nói chỉ có 800.000 đồng, nhóm lừa đảo yêu cầu nộp số tiền này để tạm ứng trước. Sau đó, cậu kể sự việc cho bố mẹ, được giải thích đó là cảnh sát dỏm lừa đảo.

Tuy nhiên, khi kẻ lừa đảo gọi lại vào sáng 29/8, Đức vẫn tiếp tục bị thao túng. Chúng yêu cầu cậu quay video toàn bộ ngôi nhà, cận cảnh các vị trí cất giữ tài sản quý "để chứng minh có điều kiện kinh tế, không thể tham gia hoạt động phi pháp". Khi thấy gia đình có một két sắt, nhóm lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn, yêu cầu nạn nhân đi mua búa, xà beng phá két lấy tài sản.

Thời điểm bố mẹ Đức không có nhà, nhóm lừa đảo hướng dẫn cậu dùng chăn và gối lót xuống sàn để giảm tiếng ồn, sau đó dùng búa và xà beng đập phá két sắt lấy gần 3 cây vàng cùng nhiều vật dụng quý giá mang đi bán.

Theo Công an phường An Biên, cùng thời điểm còn có hai nam sinh khác cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự. May mắn, cả hai được gia đình phát hiện kịp thời khi đang định cạy tủ lấy tài sản.

Lê Tân

* Tên nạn nhân đã thay đổi