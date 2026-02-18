Thanh Hóa dự kiến có khu đô thị hơn 600 ha giáp quốc lộ 1A

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị, công viên phía bắc sông Mã với quy mô hơn 600 ha.

Nhiệm vụ quy hoạch là bước quan trọng làm cơ sở lập các đồ án quy hoạch phân khu, chi tiết, quản lý đầu tư xây dựng dự án.

Theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, khu đô thị, công viên phía bắc sông Mã nằm ở phường Nguyệt Viên và hai xã Hoằng Hóa, Hoằng Lộc. Dự án giáp quốc lộ 1A ở phía đông và khu công nghiệp Hoàng Long về phía tây.

Diện tích lập quy hoạch gần 648 ha, phần khảo sát địa hình lên đến 790 ha. Dự án gồm các quỹ đất có chức năng như nhà ở, thương mại dịch vụ, công cộng, văn hóa, y tế, giáo dục, cây xanh, thể dục thể thao, cơ quan trụ sở...

Quy mô dân số khoảng 30.000-40.000 người, chưa gồm khoảng 40.000 người được bố trí trong các khu dự trữ phát triển khi có điều kiện.

Quyết định nêu việc lập quy hoạch chi tiết cần đề xuất giải pháp về bảo vệ môi trường, tái định cư, nguồn vốn và tổ chức thực hiện. Kinh phí để lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết dự kiến gần 8,9 tỷ đồng, gồm chi phí khảo sát địa hình. Thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng.

Cách Hà Nội khoảng 160 km về phía nam, Thanh Hóa đặt mục tiêu đạt tỷ lệ đô thị hóa 50% vào 2030 (hiện đạt 40,6%). Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã phát triển các dự án đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch tại đây như Sun Group, Vingroup, Taseco Land... Điều này góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Ngọc Diễm