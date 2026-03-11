Thái Lan yêu cầu công chức đi thang bộ để tiết kiệm năng lượng

Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu công chức Thái Lan thi hành chính sách tiết kiệm năng lượng, từ làm việc tại nhà đến hạn chế dùng thang máy.

"Thủ tướng đã yêu cầu công chức làm việc tại nhà kể từ hôm nay", Lalida Periswiwatana, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, cho biết hôm 10/3.

Chính phủ Thái Lan còn khuyến cáo công chức hoãn kế hoạch xuất ngoại, ưu tiên sử dụng thang bộ thay vì thang máy trong sinh hoạt hàng ngày.

Các tòa nhà công quyền sẽ chạy điều hòa ở mức 26-27°C để tiết kiệm năng lượng, công chức có thể chuyển sang áo sơ mi ngắn tay thay cho trang phục như vest. Nhân viên cũng phải tắt đèn và thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế dùng máy photocopy và tăng cường họp trực tuyến.

Nhân viên tại trạm xăng tỉnh Nakhon Sawan, phía bắc Bangkok, ngày 10/3. Ảnh: AFP

Những biện pháp này là một phần chính sách tiết kiệm năng lượng và xăng dầu được chính phủ Thái Lan triển khai nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, giữa giai đoạn chiến sự Trung Đông gây xáo trộn cung ứng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon cho biết dự trữ năng lượng của Thái Lan còn đủ dùng khoảng 95 ngày. Chính phủ Thái Lan cũng đang tìm kiếm những nguồn cung khí hóa lỏng bổ sung từ Mỹ, Australia và Nam Phi.

Ưu tiên chính sách của Thái Lan trong giai đoạn này là giảm gánh nặng về nhu cầu tiêu thụ, tiên phong là lĩnh vực công. Chính phủ cũng kêu gọi người dân phối hợp tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn đi chung xe để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Thái Lan phụ thuộc lớn vào khí đốt, vốn chiếm gần 68% nhu cầu năng lượng của nền kinh tế. Hơn một nửa nguồn khí đốt được khai thác trong nước tại Vịnh Thái Lan, trong khi 35% đến từ nhập khẩu.

Quan chức Thái Lan mặc áo sơ mi đi làm tại Bangkok ngày 10/3, thay vì mặc vest như thông thường. Ảnh: Bangkok Post

Trong tháng 3, Thái Lan đã đình chỉ xuất khẩu năng lượng sang các nước khác, trừ Lào và Myanmar.

Giới chức Thái Lan cảnh báo nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, chính phủ có thể áp dụng những biện pháp quyết liệt hơn như giảm độ sáng bảng quảng cáo tại cửa hàng, rạp chiếu phim và doanh nghiệp, cũng như yêu cầu các trạm xăng đóng cửa từ 22h, ngoại trừ những điểm trên tuyến đường huyết mạch.

Chính phủ Thái Lan dự kiến hạn chế tiêu thụ nhiên liệu có nguồn gốc từ xăng, chuyển từ sử dụng dầu diesel B5 sang B7 nhằm giảm lượng diesel tinh khiết và tăng sử dụng nhiên liệu pha dầu cọ.

