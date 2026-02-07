Tết sớm ở vùng 'rốn lũ' ven biển Đăk Lăk

Hơn 900 hộ dân xã Tuy An Đông - nơi từng là rốn lũ trong đợt thiên tai cuối năm 2025, nhận quà và tiền mặt từ Quỹ Hy vọng, giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh những ngày giáp Tết.

7h sáng 5/2, chị Thiều Thị Hiền, 37 tuổi, ở thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ) địu con gái út 3 tháng tuổi đến nhà văn hóa xã. Chị tranh thủ đến sớm nhận quà để kịp giờ đi bán vé số, kiếm tiền chợ cho bốn đứa con.

Mẹ con chị Hiền là những người đầu tiên được gọi tên. Nhận túi quà nặng trĩu tay cùng phong bì hai triệu đồng, người mẹ rưng rưng. Chồng làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh nuôi 6 miệng ăn, chị từng nghĩ năm nay "nhịn Tết".

"Có hộp bánh dâng lên bàn thờ gia tiên, có tiền mua sữa cho con thay vì uống nước cơm, với tôi thế là Tết đã về", chị Hiền nói, coi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng như chiếc "phao cứu sinh" sau trận lũ lịch sử cuối năm ngoái.

Chị Thiều Thị Hiền địu con gái 3 tháng tuổi đến nhà văn hóa thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông nhận quà Tết, sáng 5/2. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cũng tại sân nhà văn hóa thôn Phú Hội, bà Nguyễn Thị Hồng, 74 tuổi, khệ nệ xách túi quà, chờ người hàng xóm chở về. Sống một mình, mọi năm bà thường làm mứt, muối dưa bán kiếm lãi. Năm nay bão lũ cuốn trôi vốn liếng, tiền dành dụm bà đã gom sửa lại mái nhà dột. "Nghe tin được nhận quà, tôi thao thức cả đêm. Sự hỗ trợ này giúp người già bớt tủi thân khi Tết đến", bà Hồng chia sẻ.

Tuy An Đông là một trong những điểm dừng chân trong hành trình mang Tết Hy vọng 2026 đến bà con vùng lũ. Sau một tháng phát động, trong hai ngày 4-5/2, Quỹ Hy vọng trực tiếp trao gần 1.000 suất quà tại các xã An Thạch (cũ), An Ninh Tây (cũ), An Ninh Đông (cũ) của Phú Yên (nay là xã Tuy An Đông). Mỗi suất gồm 500.000 đồng nhu yếu phẩm và 2 triệu đồng tiền mặt, tiếp thêm điểm tựa để bà con đón Tết đủ đầy hơn.

Đại diện Quỹ Hy vọng trao túi quà Tết và hai triệu đồng tiền mặt cho người dân xã Tuy An Đông, Đăk Lăk, sáng 4/2. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch xã Tuy An Đông cho biết, bão số 13 và mưa lũ cuối tháng 11/2025 gây thiệt hại nặng nề cho vùng ven biển này. Toàn xã có 12 người chết, hàng chục ngôi nhà sập, hệ thống giao thông hư hỏng. Đặc biệt, khu vực nuôi trồng thủy sản tại thôn Phú Lương, Phú Sơn mất trắng 500 lồng cá, 600 lồng hàu và khoảng 2 triệu con tôm hùm giống. Tổng thiệt hại lên tới 1.600 tỷ đồng.

Cách đó 6 km, tại thôn Xuân Phu, bà Đinh Thị Sen, 62 tuổi, thay mẹ già đi nhận quà. Căn nhà cấp bốn tốc mái, hơn hai sào lúa ngập úng, thóc giống lên mầm là gia cảnh của bà sau lũ. Cầm phần quà trên tay, mắt bà Sen đỏ hoe: "Còn Tết là còn hy vọng, chúng tôi cảm ơn cộng đồng đã không quên người dân vùng lũ".

Người dân xã Tuy An Đông, tỉnh Đăk Lăk đến nhận quà Tết tại nhà văn hóa xã, sáng 4/2. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Theo đại diện Quỹ Hy vọng, bên cạnh hoạt động trao quà, đoàn cũng đến thăm hỏi các gia đình có người thân thiệt mạng, nhà sập, mong góp phần giúp bà con đón năm mới ấm áp hơn. Gần ba tháng sau lũ, dù dấu tích thiên tai vẫn còn trên những đoạn đê biển sạt lở, nhưng 33 căn nhà xây mới theo chiến dịch hỗ trợ đã thành hình.

Quỹ Hy vọng - báo VnExpress đang thực hiện chương trình "Tết Hy Vọng" dành cho đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt, người mù và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.

Quỳnh Nguyễn