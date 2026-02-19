Tết đoàn viên của gia đình H'Hen Niê

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, H'Hen Niê - Tuấn Khôi và con gái Harley đi thăm hỏi bố mẹ, họ hàng. Hoa hậu cho biết dành trọn những ngày Tết ở TP HCM, tránh di chuyển xa vì con mới 5 tháng tuổi.

Không khí đón năm mới tại gia đình nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đầy tiếng cười. Mọi người chúc nhau sức khỏe, lì xì để mong một năm may mắn.