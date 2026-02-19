Tết đoàn viên của gia đình H'Hen Niê

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, H'Hen Niê - Tuấn Khôi và con gái Harley đi thăm hỏi bố mẹ, họ hàng. Hoa hậu cho biết dành trọn những ngày Tết ở TP HCM, tránh di chuyển xa vì con mới 5 tháng tuổi.
Không khí đón năm mới tại gia đình nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đầy tiếng cười. Mọi người chúc nhau sức khỏe, lì xì để mong một năm may mắn.
Họ quây quần bên mâm cơm trong ngày mùng Một Tết. H'Hen Niê cho biết: "Chúng tôi cùng ông bà nhìn lại năm qua với nhiều chuyện vui, trong đó lớn nhất là đón thêm cháu nội".
H'Hen Niê nói biết ơn vì được gia đình chồng yêu thương, chỉ dạy cô nhiều điều để vun vén tổ ấm. Cô giữ kết nối mọi người bằng những cuộc điện thoại hỏi thăm, ghi nhớ ngày sinh nhật để gửi lời chúc mừng, thỉnh thoảng đón bố mẹ đến nhà riêng chơi.
Theo H'Hen Niê, điều cô hài lòng nhất năm qua là sự bình an. Cô trở lại showbiz gồm dự sự kiện, diễn thời trang vào cuối năm 2025 sau gần ba tháng sinh con đầu lòng.
Hoa hậu đang trong quá trình học hỏi để trở thành người mẹ tốt. Với cô, điều này không dễ dàng. "Khi nuôi con, tôi càng thấu hiểu lòng và sự vất vả của cha mẹ", người đẹp nói.
Hoa hậu cho biết Harley ngoan, mới vài tháng tuổi đã đạt cân nặng 7,9 kg. "Điều ước lớn nhất của tôi trong năm mới là con lớn lên khỏe mạnh", H'Hen Niê nói.
Hoa hậu đưa con gái du xuân trong ngày mùng 2 Tết.
Cận Tết, vợ chồng H'Hen Niê mới có thời gian trang trí nhà cửa đón Tết do bận rộn với công việc. Tuấn Khôi đi chợ hoa, mua nhiều chậu cây sắc vàng, đỏ chủ đạo để chăm chút cho không gian sống. "Năm đầu đón Tết khi có con nhỏ nên vợ chồng háo hức để lưu giữ kỷ niệm", anh nói.
H'Hen Niê, 34 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc - thứ hạng cao nhất của thí sinh trong nước từ trước đến nay ở đấu trường nhan sắc quốc tế này. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.
Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, 37 tuổi, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn, thường đứng sau sản xuất các TVC. Sau kết hôn, anh thoải mái dự sự kiện showbiz cùng bà xã.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp