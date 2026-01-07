Tech Awards 2025 hoàn thiện sân khấu, khu triển lãm

Sự kiện Tech Awards 2025, do VnExpress tổ chức, có chủ đề Tech Up - Life Up, diễn ra tại Thiskyhall Sala Convention Center (TP HCM) ngày 8/1. Chương trình gồm hai phiên Tech Show và Lễ trao giải Công nghệ xuất sắc - Tech Awards 2025
20h ngày 7/1, các hạng mục chính từ cổng đón khách, khu vực tương tác, gian hàng trưng bày, sân khấu đều đã hoàn tất những khâu cuối cùng. Bên ngoài sảnh, hơn 10 gian hàng xếp dọc hai bên lối đi chính để người tham gia dễ dàng di chuyển và quan sát tổng thể sự kiện. Bên trong, đội ngũ kỹ thuật đang chạy thử toàn bộ âm thanh, ánh sáng, tổng duyệt sân khấu để bảo đảm sân khấu vận hành ổn định.
Năm nay, Toshiba mang đến loạt sản phẩm phong cách Japandi Style mới nhất như máy tắm nóng trực tiếp, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, nồi cơm cao tần, lò vi sóng, máy lọc nước, máy lạnh, quạt tuần hoàn.
Khách tham quan có thể đến trực tiếp trải nghiệm, tham gia check-in và chơi mini game để nhận quà là túi cói thân thiện môi trường.
Gian hàng Hòa Phát với sắc xanh đặc trưng đã hoàn thiện, sẵn sàng đón khách tham quan. Khu trưng bày giới thiệu loạt sản phẩm gia dụng như máy lọc nước, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, ấm đun siêu tốc... thu hút sự chú ý nhờ thiết kế hiện đại và không gian bố trí gọn gàng, thuận tiện cho trải nghiệm thực tế.
Quầy trưng bày của Amway cũng trong quá trình hoàn tất. Gian hàng diện tích hơn 27 m2, thiết kế lấy cảm hứng từ công nghệ lọc nước của dòng sản phẩm eSpring.
Khu trưng bày mô phỏng quá trình lọc kép đặc trưng, giúp khách tham quan dễ dàng quan sát cơ chế hoạt động của thiết bị. Tại đây, Amway trưng bày mô hình máy lọc nước eSpring kích thước lớn, giới thiệu chi tiết cấu tạo lõi lọc carbon và đèn UV-C LED.
Bên cạnh khu trải nghiệm sản phẩm, hãng còn tổ chức mini game tương tác và hoạt động check-in nhận quà, gồm bộ sticker Amway và bình lắc Nutrilite. Sản phẩm eSpring của Amway từng giành chiến thắng tại hạng mục "Sản phẩm tôi yêu 2025" số thứ 4, ở nhóm "Máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng".
Công nhân thi công những chi tiết cuối cùng tại khu triển lãm về công nghệ lọc nước của Amway.
Gian hàng Imou chạy nước rút để hoàn thiện phần trưng bày hệ sinh thái smart home. Năm nay, hãng giới thiệu loạt giải pháp từ camera thông minh, smart lock, chuông cửa, robot, thiết bị mạng, đến các thiết bị IoT...
Nhiều mẫu robot cũng được trình diễn tại Tech Awards năm nay, đảm nhận vai trò giới thiệu sản phẩm và tương tác cùng khách tham quan ngay trên sân khấu, mang đến không khí hiện đại và đậm chất công nghệ cho sự kiện.
Tại khu vực sân khấu, đội ngũ kỹ thuật chạy thử toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, cân chỉnh hiệu ứng và độ phủ để bảo đảm sân khấu vận hành ổn định. Tại đây, ngày mai sẽ diễn ra Tech Show với phần tham luận của đại diện các thương hiệu công nghệ hàng đầu. Buổi chiều là Lễ trao Giải thưởng Công nghệ xuất sắc vào buổi chiều.
Thái Anh
Ảnh: Quỳnh Trần
Video: Văn Ngọc