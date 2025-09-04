Tây Ninh hướng đến mục tiêu thành cứ điểm khoa học công nghệ

Tây Ninh dự chi 2% GRDP làm kinh phí phát triển để hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao chiếm hơn 50% giá trị vào 2030.

Mục tiêu được nêu trong kế hoạch phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được UBND tỉnh ban hành cuối tháng 8. Trong đó, Tây Ninh dự chi 2% GRDP làm kinh phí nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ. Tỉnh kỳ vọng số doanh nghiệp về khoa học, công nghệ đến 2030 đạt ít nhất 40; 40% doanh nghiệp trong tỉnh có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Trong cùng thời gian, Tây Ninh muốn có một trung tâm nghiên cứu và phát triển đổi mới sáng tạo có kết nối với quốc tế; hơn 150 start-up; hai vườn ươm phục vụ khởi nghiệp. Ở khía cạnh chuyển đổi số, tỉnh này kỳ vọng quy mô kinh tế số chiếm 15% GRDP.

Để thực hiện, tỉnh dự kiến sẽ có chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp, nhất là SME chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị. Thông qua hợp tác doanh nghiệp FDI, vốn là thế mạnh của tỉnh Tây Ninh, địa phương kỳ vọng chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực.

Ngân hàng chính sách tỉnh cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) vay ưu đãi. Mức cho vay tối đa bao gồm toàn bộ tiền học phí cộng thêm tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt và chi phí học tập khác. Mức lãi suất được áp dụng là 4,8% mỗi năm, thấp hơn so với lãi suất thương mại.

Một khu công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh, tháng 5/2025. Ảnh: Hoàng Nam

Tỉnh hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số chiến lực, có cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho nhóm doanh nghiệp này. Ngoài ra, các khu công nghiệp sẽ tiếp tục ưu tiên hút đầu tư, nhất là lĩnh vực chip bán dẫn. Tỉnh sẽ quy hoạch để hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao gần với trung tâm đổi mới sáng tạo và khu công nghệ thông tin tập trung. Các khu công nghiệp này định hướng thu hút các doanh nghiệp lớn, đóng vai trò như "đầu tàu".

Ngoài ra, nhờ vị trí giáp TP HCM, Tây Ninh muốn liên kết với các tỉnh Đông Nam Bộ để hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo rộng lớn hơn.

Bên cạnh định hướng phát triển khoa học công nghệ, thủ phủ công nghiệp phía Nam còn muốn khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong 5 tháng cuối năm, dự kiến tỉnh sẽ phân bổ chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho SME. Ngoài ra, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nhóm doanh nghiệp tiếp cận công nghệ số, không tiền mặt, thương mại điện tử tiếp tục triển khai.

Tây Ninh mới (sáp nhập Tây Ninh và Long An) nằm trong top 10 cả nước về quy mô kinh tế. Tỉnh vốn được xem là thủ phủ công nghiệp phía Nam. Tây Ninh hiện có 46 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 14.500 ha, trong đó 32 khu đã sẵn sàng tiếp nhận đầu tư; tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%, với khoảng 1.000 ha đất sạch. Các khu công nghiệp toàn tỉnh đã thu hút hơn 2.400 dự án, bao gồm 1.400 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 17,3 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 350.000 lao động.

Về kinh tế tư nhân, 37.400 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 912.000 tỷ đồng cùng hơn 92.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 60% GRDP tỉnh.

Hoài Phương